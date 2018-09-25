蘋果新品開賣 A股這幾家蘋概股上週備受外資私募調研青睞

隨著蘋果新品開賣後，A 股蘋果供應鏈再度引發市場關注，上禮拜更是接待機構調研到手軟，其中又以立訊精密、精測電子、欣旺達等最受矚目。

所謂機構調研，通常是指機構做的前期資料蒐集，評估該公司的內在價值於長遠發展規劃，通常被解讀為利多訊號。

《上海證券報》報導，迄今滬深兩市共有 105 家公司揭露上週（9 月 17 日至 9 月 21 日）的機構調研記錄，當中又以蘋果產業鏈成為機構關注的焦點。其中光是立訊精密上禮拜就接待了 267 家機構調研，名列兩市第一，前來調研的機構包括多家知名私募以及瑞士聯合銀行、摩根士丹利等多家 QFII。

立訊精密在這次調研中指出，目前公司主要著重在消費性電子聲學、天線、馬達、無線充電等領域，看好未來幾年公司消費性電子產品仍處在快速發展狀態，加上近年與北美部分國際客戶的業務合作明顯上升，對公司消費性電子營收貢獻可期。

精測電子方面，上周也接待包括摩根士丹利、花旗銀行等 13 家機構調研，更指單純以每季的銷售收入對比分析公司生產經營情況並不科學。強調客戶多半是大型平板顯示廠商，加上不同客戶的投資強度、投資節奏和建設週期有差，單一客戶對公司產品的大規模採購可能會對公司主營業務收入的季節性分佈產生較大影響。按先前銷售規律，下半年的收入佔全年收入比重會比較高。

除了上述公司，包括欣旺達、深天馬 A、當昇科技等蘋果產業鏈公司，上禮拜也都忙著接待機構調研。

中信建投證券指出，今年蘋果三款新機銷售量和去年欣機銷量有望持平或略增，加上高定價的策略有助維持蘋果毛利率，也能緩解供應鏈降價壓力，看好 3D 攝影、 OLED、LCP 天線等滲透率有望提升，有利 A 股相關產業的龍頭企業。

除了蘋果供應鏈，上禮拜最受機構青睞的主要集中在電子、醫藥生物和電腦三大產業。來看醫藥股方面，最近受中國官方藥品帶量採購政策影響，市場瀰漫仿製藥降價擔憂情緒，醫藥類股出現較大震盪。

不過山西證券分析師劉建宏認為，短期藥品的降價固然會對企業及市場產生一定壓力，但從長期來看，帶量採購勢必會加速行業的洗牌，優化產業格局，建議投資人長期關注技術實力強、研發儲備豐富、規模雄厚的創新龍頭企業。