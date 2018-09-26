私募基金Inspire砸23億納入Sonic 餐飲業再次動蕩

私募基金 Roark 持股的快餐店 Arby's 和 Buffalo Wild Wings 母公司 Inspire Brands，正在以價值 23 億美元的金額併購漢堡連鎖店 Sonic (SONC-US)。

Sonic 股東將獲得每股 43.50 美元現金，比 Sonic 週一 (24 日) 收盤價溢價約 19%。該公司股價週二漲幅超過 18%，創下 43.46 美元的歷史新高。

Sonic 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，納入 Sonic 快餐店的 Inspire，將擁有超過 8000 間餐飲門市，營收應超越 120 億美元。

Sonic 目前擁有超過 3600 間餐廳和 44 億美元的銷售額，將作為自己獨立的業務部門繼續運營。該交易將於今年年底完成。

近年來，Sonic 似乎無法與較大的競爭者如麥當勞 McDonald's (MCD-US)、溫蒂漢堡 (WEN-US)、和漢堡王抗衡，2 年內的同店銷量都有所下滑。該公司本月早些時候表示，本季度的獲利和同店銷售額將超越預期。Sonic 預計，新菜單受消費者青睞，而營運至少 12 個月的餐廳客流量應能增加 2.5%，銷售額增長 2.6%。

Inspire Brands 執行長 Paul Brown 在一份聲明中表示，「Sonic 是一個高度差異化的品牌，非常適合 Inspire 家族」。

Sonic 之所以獨一無二，部分原因在於它是一家得來速餐廳，但它也有多樣化和特殊的菜單。該公司提供從熱狗和奶酪薯條到冰淇淋等產品。

Inspire 以小眾餐廳品牌系列而聞名。快餐店 Arby's 是標準漢堡和雞肉鏈的替代品，提供近 12 種不同的蛋白質。Buffalo Wild Wings 是一家休閒餐廳和酒吧，吸引著體育迷和家庭。Rusty Taco 則提供了 Inspire 一個墨西哥食物品牌。

Baird 分析師 David Tarantino 表示，私募基金似乎在近 2 年內把資金注入餐飲業，而併購事項也不斷。在過去的 2 年裡，Zoes Kitchen 同意被 Cava Group 收購，Jack in the Box 在 3 月份將墨西哥連鎖店 Qdoba 品牌賣給了 Apollo，Panera Bread 於 2017 年 7 月被 JAB Holdings 收購。

私募股權投資者傾向於能夠產生大量現金並且幾乎不需要投資的企業，而餐飲業通常符合這個標準。同時，餐飲業也有成本降低的空間，也是私募基金中意的另一個因素。此外，像 Sonic 的餐館通常會由加盟主營運，無須私募基金下水自己來。