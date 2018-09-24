深創投中金-蘇寧雲創ABS獲批！規模49.2億

2018年9月20日，由蘇寧電器集團有限公司作為發行人，中國國際金融股份有限公司作為承銷商和管理人的“深創投中金-蘇寧雲創資產支持專項計劃”獲深交所審議通過，本產品擬發行規模49.20億元。

2018年7月6日，蘇寧易購發佈公告稱，規模50億元的蘇寧深創投-雲享倉儲物流設施一期基金已經在中國證券投資基金業協會完成備案手續，併取得《私募投資基金備案證明》。該基金主要用於收購蘇寧建成的成熟倉儲設施、市場化收購及投資開發符合條件的高標準倉儲物流設施，退出渠道包括通過REITs上市、轉讓項目公司股權、資產證券化等方式。

蘇寧與深創投不動產設立300億物流地產基金

2017年11月13日，蘇寧發佈公司公告表示，為充分挖掘公司高標準倉儲物流設施的價值，併加速物流倉儲資源的獲取，計劃建立“開發—運營—基金運作”的資產運營模式，蘇寧雲商全資子公司江蘇蘇寧物流有限公司與深創投不動產基金管理（深圳）有限公司擬聯合設立發起一支物流地產基金，目標總規模為人民幣300億元，首期基金目標募集資金規模50億元。

基金的管理方為蘇寧雲商和深創投共同設立的公司——蘇寧深創投基金管理（南京）有限公司，其中，江蘇蘇寧物流持有其51%股份，深創投不動產持有40%股份，管理團隊持股平台持股9%。其中，江蘇蘇寧物流持有其51%股份，深創投不動產持有40%股份，管理團隊持股平台持股9%。在基金的管理中，蘇寧深創投採取“雙GP”的模式，投資決策委員會由7名委員組成，其中江蘇蘇寧物流提名4名，深創投不動產提名3名。其中基金管理人董事長由江蘇蘇寧物流提名，擔任主任委員，總經理由深創投不動產提名，擔任副主任委員，基金投資決策事項經1/2以上委員同意，主任委員和副主任委員分别有一票否決權。

退出渠道包括通過REITs上市、轉讓項目公司股權、資產證券化等方式。同時，管理倉儲規模預計將達到1200-1500萬平米，用於投資公司擬建、在建及已建成高標準倉儲物流設施，併尋求併購其他市場主體擬建、在建及已建成的高標準倉儲物流設施。

利好政策推進物流行業高質量發展

近年來，國家層面積極出台政策規劃，加強商貿物流基礎設施建設、提升倉儲服務水平，推進物流倉儲行業健康發展。

2012年，商務部印發《關於促進倉儲業轉型升級的指導意見》，要求引導倉儲業由傳統倉儲中心向多功能、一體化的綜合物流服務商發展。

2013年，國家發改委印發《全國物流園區發展規劃（2013-2020年）》，要求根據實際需要建設不同類型物流園區，以物流基礎設施的整合和建設為重點，優化空間佈局，嚴控數量規模，防止圈佔土地；併表示國家級示範物流園區可獲政策扶持。

2014年，國務院印發了《物流業發展中長期規劃（2014-2020年）》和《國務院辦公廳關於進一步推進物流降本增效促進實體經濟發展的意見》，要求降低物流成本，提升物流業發展水平。

2017年，財政部、國家稅務總局聯合出台《關於繼續實施物流企業大宗商品倉儲設施用地城鎮土地使用稅優惠政策的通知》，自2017年1月1日起至2019年12月31日止，對物流企業自有的（包括自用和出租）大宗商品倉儲設施用地，減按所屬土地等級適用稅額標準 的50%計徵城鎮土地使用稅。

新一輪物流新政將出台 推進行業高質量發展

據經濟參考報報道，未來新一輪推進物流行業發展的政策措施將陸續出台，進一步聚焦物流行業高質量發展，解決不平衡不充分等問題，推動物流行業更好促進實體經濟發展。

此前，根據國家發改委消息，為科學評價我國物流發展情況，更好把握物流運行與國民經濟發展之間的關係，加快解決我國物流業發展的不平衡不充分問題，推動物流業高質量發展，國家發展改革委經貿司正在聯合中國物流與採購聯合會研究編製“中國物流發展指數”。

國家發改委數據顯示，今年前7個月，全國社會物流總額為154.1萬億元，同比增長近7%。其中工業品物流總額為近140萬億元，同比增長6.6%，社會物流總費用7.2萬億元，同比增長8.3%。

中國物流與採購聯合會會長何黎明表示，目前我國現代物流服務體係初具規模，規模總量居世界第一。未來一段時期，我國商貿物流業將積極引進新技術、新模式、新理念，進入以質量和效益提升為核心的發展新階段，逐步釋放行業發展新動能。

2017年以來，發改委等部委連續發佈了推進快遞業綠色物流包裝工作指導意見等多項政策措施。同時，資本也加快了進入物流行業的速度。包括韻達、順豐等一批物流企業陸續上市。菜鳥、京東、蘇寧以及以物流地產為核心的企業在物流資本融合方面也得到了較快發展。