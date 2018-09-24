高鐵香港段首日通車載客量7.6萬人次

高鐵香港段於9月23日正式通車，首日載客量7.6萬人次，與預計初期8萬人次載客量相近。

港鐵票務營運總管李聖基9月24日表示，昨日車務及車站運作大致暢順，約有7.5萬人次使用高鐵香港段，南行人數相對較多，至今港鐵已售出35萬張未來30日的高鐵車票。

對於大批乘客透過內地官方鐵路售票平台「12306」網站購票後，不能在西九龍站自助取票機取票，導致乘客在櫃位大排長龍。李聖基表示，與中國鐵路總公司商討後，除了原有5個櫃位外，今日將增加2個櫃位，處理內地票務，並會測試確保運作暢順。

首日通車亦曾出現高鐵列車停電事故，李聖基解釋，由於昨日上午內地天氣不穩定，香港南段供電亦現不穩定，影響了3架長列車，還有開車時耗電量大，安全裝置啟動並跳掣，港鐵已安排有秩地恢復供電。

昨日直達廣州南站的首班車，亦較原定時間遲7分鐘到達。他解釋昨日上午10時許內地下大雨，導致虎門至廣州南一段列車需減速，車速由每小時300公里減至120公里，令列車有延誤。

因應昨日曾有大批乘客排隊產生混亂，港鐵安排職員預先為乘客登記資料，加快取票程序，如果有趕搭列車的乘客未能及時取票，港鐵還特別安排他們無需領票，核對網上購票憑證後直接入閘。

立法會鐵路事宜小組委員會主席田北辰指出，高鐵首日通車只有7萬多人次，估計日後平日可能只有3、4萬人次，需要增加宣傳提升客流量。他亦反映車廂擺放行李空間不足，但這涉全國性問題，暫時未能解決。鐵路小組副主席陳恒鑌表示，預期重陽和農曆新年會迎來高鐵客運高峰，建議港鐵嘗試在不同港鐵站設立高鐵自助取票機，疏導西九龍站的人流。