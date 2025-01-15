Meta將裁員約5% 目標瞄準績效最差的員工

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-15 00:40

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根據彭博周二 (14 日) 報導，臉書母公司 Meta Platforms(META-US)發給全體員工的一份內部備忘錄顯示，該公司將透過基於業績的方式裁撤約 5% 的員工並且打算今年招聘新人填補空缺。

報導指出，截至去年 9 月份，Meta 共聘雇約 7.2 萬名員工，因此裁員 5% 可能會影響約 3,600 人。

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該公司執行長祖克柏在內部備忘錄中表示：「我決定提高績效管理的標準，更快淘汰表現不佳的人。我們通常會把那些在一年內沒有達到預期的人請走，但現在我們將在這個周期內進行更廣泛的基於績效的裁員。」

祖克柏曾宣布 2023 年是公司的「效率年」並公布裁員 1 萬人的計畫。然而，他在最新的備忘錄中明確表示，基於績效的裁員旨在加速 Meta 的績效管理流程，這些職位將在 2025 年填補。

在同一份備忘錄中，祖克柏將公司定位為「緊張的一年」(Intense Year)，聚焦人工智慧 (AI)、智慧眼鏡和社群媒體的未來。

另一份發給公司管理人員的資料顯示，Meta 預估到當前業績周期結算時，「非自願」員工流失率 (non-regrettable attrition) 將達到 10%，其中包括去年以來約 5% 的「非自願」員工流失率。該公司表示：「這意味著我們的目標是再裁掉大約 5% 的現有員工，這些員工在公司工作的時間足夠長，可以獲得績效評級。」