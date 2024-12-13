〈宜進集團法說〉持續活化不動產 汐止商辦不排除陸續出售

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-13 17:27

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紡織廠宜進 (1457-TW) 表示，在本業動能放緩下，持續透過活化資產增加獲利，台北南港遠雄宜進 I-CITY 積極出租出售；另外，新北汐止遠雄 U-TOWN 的商辦隨著房地合一稅的 5 年期限陸續到期，後續也不排除出售。

宜進及集團子公司目前所持有的不動產來看，位於南港成功路的遠雄宜進 I-CITY，由宜進、光明、大田等公司共同持有約 5631 坪 (不含車位)、車位 144 個，其中，光明持有的部分陸續處分，其他也會以租售為主。

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而位於汐止新台五路一段的遠雄 U-TOWN，宜進及大田、億東、光明、宏州等公司持有多間商辦，總共 1.47 萬坪及車位 139 個，目前出租投報率約 2%，但隨著房地合一稅的 5 年期限將到期，後續也不排除出售。

其餘不動產來看，宜進還持有南軟一期 C 棟 6 樓 1142 坪及 16 個車位，投報率 3.35%、國揚矽谷 11-13 樓共 3107 坪，投報率 3%；新湖二路 228 號 445 坪、投報率 1.7%。