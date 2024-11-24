台泥聚焦三大土地開發案 投資性不動產價值124億元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-24 15:26
台泥 (1101-TW) 積極活化土地資產，公司表示，目前投資性不動產價值達 124 億元，聚焦於三大土地開發案，分別為台北信義、新竹竹東以及高雄鼓山。
台泥表示，所持有的土地資產帳面價值總計達 602 億元，其中投資性不動產價值達 124 億元，總公告現值為 235 億元，土地總面積為 139 萬平方公尺 (約 42 萬坪)，台泥也今年 3 月正式成立台泥資產管理開發公司，積極活化土地資產。
以目前台泥聚焦的三大土地開發案看，台北信義土地開發案位於信義區核心地帶，台泥規畫將樹立一座結合低碳水泥建材、超高性能混凝土 (UHPC)、太陽能板、符合 RE100 標準與 EnergyArk 光充儲系統的「城市綠洲」。
台泥表示，台北信義土地開發案預計將申請全電棟建築設計符合 EEWH 鑽石認證、以全方位永續設計思維實現 WEED v4 白金級認證、滿足 WELL v2 白金永續發展認證、獲 ILFI 零碳認證實現零碳準備，塑造台北的綠色地標。
台泥新竹竹東土地開發案，第一期已售出面積約 6508.83 坪，台泥表示，其他竹東土地面積 2.29 萬坪，未來將根據市場需求與區域發展，推動更多的活化計畫，目前正在積極尋找合作夥伴。
台泥位於高雄鼓山土地開發案短期計劃為壽山公園整治、生態復育、文化保護，以及土地借用高雄市政府規劃公共停車場、登山步道與滯洪池，長期計畫則為鼓山開發，總開發面積約 10 萬坪，實現生態保育與經濟發展雙贏。
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