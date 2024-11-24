台泥聚焦三大土地開發案 投資性不動產價值124億元

台泥表示，所持有的土地資產帳面價值總計達 602 億元，其中投資性不動產價值達 124 億元，總公告現值為 235 億元，土地總面積為 139 萬平方公尺 (約 42 萬坪)，台泥也今年 3 月正式成立台泥資產管理開發公司，積極活化土地資產。

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以目前台泥聚焦的三大土地開發案看，台北信義土地開發案位於信義區核心地帶，台泥規畫將樹立一座結合低碳水泥建材、超高性能混凝土 (UHPC)、太陽能板、符合 RE100 標準與 EnergyArk 光充儲系統的「城市綠洲」。