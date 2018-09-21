特斯拉再現人事動盪：供應管理副總裁出走 一個月內損失五名大將

短短數周之內，特斯拉經歷人事巨震，已有至少五名高管相繼離職。

9 月 20 日周四，彭博社援引知情人士消息稱，特斯拉全球供應管理副總裁 Liam O』Connor 已經離職，馬斯克又失一員大將。2015 年 3 月，O』Connor 自蘋果公司跳槽到特斯拉，在擔任了一年資深總監後升職至副總級別。

自 8 月底以來，特斯拉管理層動盪連連。負責通訊業務的副總裁 Sarah O』Brien 率先請辭，在 9 月 7 日離開公司。

隨後，上任僅一個月的特斯拉首席會計官 Dave Morton 也因「公眾對公司關注度超出預期」辭去職位。Morton 此前是著名硬盤生產商希捷科技的首席財務官，在那裡工作超過 20 年。

同日，有消息稱，特斯拉首席人力資源官 Gaby Toledano 也將離職，不會在休假結束後重返崗位，此人於 2017 年 5 月從藝電跳槽加盟。

上周四，彭博社又援引不願意透露姓名的知情人士稱，特斯拉全球財務與營運副總裁 Justin McAnear 即將離職。在 2015 年從蘋果跳槽過來後，McAnear 是直接向特斯拉 CFO Deepak Ahuja 匯報的最高級別管理人員之一。

有分析稱，Morton、Toledano 和 McAnear 的離職與特斯拉私有化以及 6 月公司宣布全面重組、將裁掉 9% 的崗位有關。

特斯拉內部的常見做法是在正式辭職前休假，例如前首席工程師 Doug Field 從 5 月起休假，6 月 27 日最後一天上班，隨後被爆出重返老東家蘋果公司。而特斯拉製造機械主管 Shen Jackson 上周表示 4 月就已開始休假，9 月初正式停止了工作。

Loup Ventures 創始人、資深投資人士 Gene Munster 此前表示，過去一年裡數十名關鍵高管離職，從側面反映了馬斯克的個性也許很難共事；很多離職高管跳槽去了競爭對手，削弱了特斯拉在自動駕駛和電動車領域的競爭優勢。來自高層的衝擊不僅影響現有員工，也會影響未來可能加入的員工。不管馬斯克工作有多努力，但沒有人才，特斯拉就無法競爭。

高層人事動盪劇烈，馬斯克急急出手重整旗鼓，以期穩定軍心。

馬斯克不僅提拔 Jerome Guillen 作為汽車業務部的總裁，人事負責人和首席會計官的人選也從內部擢升，曾管理特斯拉電池工廠的 Kevin Kassekert 和首席財務官 Deepak Ahuja 將分別接手這兩個職位。此外，Dave Arnold 也將被提升為全球通訊高級總監，接替 O'Brien 的職位。

不過，特斯拉麵臨的麻煩還遠不止這些。此前馬斯克搞出的「天價私有化」鬧劇雖是曲終人散，卻還未迎來結局。

知情人士稱，美國司法部正在對特斯拉和馬斯克進行刑事犯罪調查，與此同時，美國證券監管部門對私有化事件的民事調查也在進行。

與此同時，馬斯克本人還在直播節目中吸食大麻，引發不少爭議。

內部人才流失疊加馬斯克「連番失誤」令投資者感到不安。今日，特斯拉收跌 0.23%，股價來到 300 美元下方。今年迄今，特斯拉股價已經跌超 5%，目前市值保持在 510 億美元左右。