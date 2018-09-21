亞馬遜展現進軍智慧家庭的野心 蘋果相形見絀

亞馬遜 (AMZN-US) 週四 (20 日) 宣布推出 15 款支持 Alexa 的新產品，除了這些很炫的功能外，也透露出 2 件產業界必須認真對待的現實：亞馬遜非常重視智慧家居空間；而且它有能力舉辦比蘋果公司 (AAPL-US) 更讓人興奮的活動。

亞馬遜推出的新產品，包括微波爐、時鐘、擴大機和汽車配件。該公司還推出了新服務，如 Alexa Hunches，它會依據客戶日常行為提出建議，例如在夜間關燈。

亞馬遜的目標是讓 Alexa 語音助手遍及家庭的每個角落。

由 Alexa 驅動的 Echo 設備曾經被認為是一個奇怪的實驗品，但現在已成為智慧家居市場的明顯領導者。隨著所有新產品的推出，很明顯，亞馬遜不僅希望 Alexa 在客廳，而是在每個臥室，甚至在車庫中。

這個發展方向的潛在回報非常巨大。

據 Zion Market Research 調查，智慧家居市場預計到 2022 年將成長為一個價值 530 億美元的產業。隨著亞馬遜在這個領域占據領先地位，它可以為公司未來開闢一個巨大的新收入管道。新的微波爐和擴大機首次將亞馬遜帶入家用電器和娛樂系統領域。

但也許更大的啟示是亞馬遜靠發表新硬體產品製造粉絲興奮的能力。這場時間緊湊的活動在 90 分鐘內推出了 15 款新產品，會場驚呼聲不斷，微波爐尤其引起人們極大興趣。

很難不將這種反應與上週舉辦的蘋果公司年度大型 iPhone 活動形成鮮明對比。蘋果公司在大約相同的時間內只推出了 3 款新手機和 1 款手錶，且該公司會繼續推出有限的產品組合，而大部分細節都會提前曝光。

談到智慧家居，蘋果公司最近沒有什麼表現，留下很多未解答的問題，大家都想知道其 HomePod 設備和 Siri 語音助手將如何與亞馬遜產品競爭。

不過投資人兩者都看好，目前它們是全球市值最高的兩家公司。亞馬遜一直在迅速趕上，過去一年股價翻了一倍，而蘋果則上漲了 41%。