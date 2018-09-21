美股盤前─「四巫日」到來 指數期貨走揚

美中貿易戰憂慮情緒緩解，週四美股收高，市場氛圍樂觀；不過，週五為「四巫日」，根據以往經驗，股市波動可能加劇，今 (21) 日美股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週五晚間 8 點 40 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 26 點 (0.10%)，標普 500 期指上漲 0.013%、那斯達克期指上漲 0.10%。

道瓊期指上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

經濟數據方面，美東時間週五上午 9 點 45 分，將公布綜合採購經理人指數 (PMI)。

「四巫日」(quadruple witching day)為每季最後 1 個月的第 3 個星期五，4 種衍生性金融商品 (股票指數期貨、股票指數選擇權、個股期貨、個股選擇權) 到期結算的日子，根據以往經驗，股市波動可能加劇。

此外，美股自 1999 年以來，最大規模的重新分類 (全球產業分類標準：GICS)，將於週五收盤後，開始啟動。

美中貿易戰持續升級，但市場反應淡定，週四美股收高，道瓊指數收漲 251.22 點 (0.95%)，至 26656.98 點，創新高紀錄；標普 500 指數收漲 22.80 點 (0.78%)，至 2930.75 點，亦創新高；那斯達克指數收漲 78.19 點 (0.98%)，至 8028.23 點。