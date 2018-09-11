馬斯克行為古怪 多頭分析師大砍目標價 特斯拉盤前跌逾2.5%

根據《彭博社》報導，向來看好特斯拉 (TSLA-US) 的 Nomura Instinet 分析師 Romit Shah，今 (11) 日將特斯拉目標價，從 400 美元，砍至 300 美元，主因在於，執行長馬斯克「行為古怪」。

台北時間週二晚間 8 點 59 分，特斯拉盤前股價下跌 2.51%。

特斯拉盤前股價下跌。(圖：翻攝自 CNBC)

上週四，馬斯克在網路直播節目中吸大麻、喝威士忌，且手持武士刀，引發爭議。

隔日，特斯拉證實，新任會計長 Dave Morton 已離職，任職時間僅 1 個月；此外，自 8 月份開始休假的特斯拉人事主管 Gaby Toledano，也在當天宣布離職。

上述情況，導致特斯拉股票慘遭拋售，上週股價重挫 13%；8 月初以來，特斯拉股價累計下跌逾 25%。

Shah 在這份名為《不再值得投資》(No Longer Investable) 的報告中，將特斯拉股票評級，由「買入」下調至「中性」，並將目標價從 400 美元，砍至 300 美元。

週一，受惠於美國券商 Baird 與 Bernstein，接連發布利多報告，特斯拉當日收漲 8.46%，至 285.50 美元。

Shah 強調，雖然他相信，特斯拉有機會在電動車市場的激烈競爭中，脫穎而出，公司規模也將隨之擴大，但在特斯拉獲得「更好的領導力」之前，投資人最好抱持觀望態度。