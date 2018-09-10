稱特斯拉如瘟疫 專家：投資人最好避開它

高階主管陸續離職、執行長馬斯克行為惹議，導致特斯拉 (TSLA-US) 股票慘遭拋售；對此，資產管理專家建議，投資人最好避開特斯拉這檔股票，「就像避開瘟疫一樣」。

上週四，馬斯克在網路直播節目中吸大麻、喝威士忌，且手持武士刀，引發爭議。

隔日，特斯拉證實，新任會計長 Dave Morton 已離職，任職時間僅 1 個月；此外，自 8 月份開始休假的特斯拉人事主管 Gaby Toledano，也在當天宣布離職。

上述事件，導致特斯拉股票慘遭拋售，上週股價重挫 13%。

此外，先前的私有化事件，也讓特斯拉股價在 1 個月內，累計下挫約 18%。

根據 CNBC 報導，資產管理公司 Strategic Wealth Partners 總裁兼執行長 Mark Tepper 表示，特斯拉是典型的不穩定公司，「可能是壓力日增，馬斯克最近的推特發文，以及他做的任何事，都很奇怪；公司高階主管，也紛紛離職。」

Tepper 直言，投資人應避開特斯拉這檔股票，「就像避開瘟疫一樣」。

2018 年以來，特斯拉股價累計下跌逾 15%；與 2017 年 9 月創下的 52 週高點相比，已重挫約 32%。

台北時間週一 (10 日) 晚間 8 點 29 分，CNBC 數據顯示，特斯拉盤前股價上漲逾 3%。