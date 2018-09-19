友達提供全方位太陽能解決方案 高瓦數電池模組獲獎

友達 (2409) 在屋頂型、水面型、地面型展現全方位太陽能電廠建置能力，與供應鏈夥伴發展綠能建設，建制康寧中科、南科園區的兩座屋頂型電廠，總裝置量達 2.5MW，以及長春石化苗栗廠 2MW 電廠，今年起攜手永豐餘 (1907)，進行全台 6 個廠房屋頂，共計 11MW 裝置量之太陽能板佈建，並與漢翔(2634) 合作建置沙鹿廠 2.5MW 電廠。友達從 2017 年起開拓水面型電廠，累積至今已完成超過 20MW 太陽能電廠開發，包含台南公滯一、公滯二等兩處滯洪池搭建浮動式太陽能板，總裝置量逾 6MW，以及在台南柳營科技工業區與高雄典寶溪滯洪池，分別建置裝置量 4.5MW 與 2MW 之水面型太陽能電廠，並開發抗高濕、抗鹽霧及耐高風壓的太陽能模組。



地面型太陽能電廠部份，友達與台中市政府合作，在台中中央公園 (清翠園) 之汽車停車場及建築物上方搭建 7000 平方公尺太陽能發電系統，裝置量為 999kW，可完全供應園內所有的電力需求，將土地運用發揮更大的經濟效益。



友達運用多柵線 (Multi-Busbar) 與半切電池片技術，提供具備穩定且高效能的太陽能模組，當中「325 瓦 60 片單晶 PERC 多柵線電池模組」、「390 瓦 72 片單晶 PERC 多柵線電池模組」搭配 12 柵線技術，可在相同安裝面積下大幅提升系統發電量，獲得今年經濟部「金能獎」肯定。