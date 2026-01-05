鉅亨網編譯段智恆 2026-01-05 21:30

根據《彭博新能源財經》(BloombergNEF) 數據，白銀目前約占太陽能模組生產成本的 14%，明顯高於兩年前的 5%，已成為壓縮廠商利潤的重要因素。在產能過剩與價格競爭激烈的環境下，降低材料成本成為業者生存關鍵。

隆基指出，公司生產的是背接觸式 (BC) 太陽能電池，這種技術能在相同日照條件下產生更多電力。儘管 BC 電池目前市占率不及主流的 TopCon 技術，但在結構上更容易以基本金屬取代白銀。隆基早在今年 5 月即表示，相關技術有助於降低成本，估計每瓦成本可減少約 0.02 元人民幣。