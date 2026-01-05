鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周一 (5 日) 報導，中國太陽能大廠隆基綠能 (601012-CN) 宣布，將在太陽能電池中以基本金屬取代白銀，以降低生產成本。隨著白銀價格大幅攀升，已對本就競爭激烈、虧損沉重的太陽能產業帶來更大壓力，隆基此舉被視為產業結構的重要轉變。
隆基在周一的公告中表示，採用基本金屬的太陽能產品，預計將於第二季開始量產，並有助於「進一步降低太陽能模組成本」，但未透露更多細節。近年來，太陽能產業持續推動減少白銀用量，而在地緣政治緊張與聯準會降息帶動避險需求下，白銀價格創新高，也加速了這項轉型進程。
根據《彭博新能源財經》(BloombergNEF) 數據，白銀目前約占太陽能模組生產成本的 14%，明顯高於兩年前的 5%，已成為壓縮廠商利潤的重要因素。在產能過剩與價格競爭激烈的環境下，降低材料成本成為業者生存關鍵。
隆基指出，公司生產的是背接觸式 (BC) 太陽能電池，這種技術能在相同日照條件下產生更多電力。儘管 BC 電池目前市占率不及主流的 TopCon 技術，但在結構上更容易以基本金屬取代白銀。隆基早在今年 5 月即表示，相關技術有助於降低成本，估計每瓦成本可減少約 0.02 元人民幣。
在產業持續調整之際，隆基也同步布局新業務。公司在最新公告中指出，未來將把新能源儲能業務的重點市場，放在中國本地，以及歐洲、美國與澳洲等地。外界認為，在全球太陽能供應鏈競爭加劇、價格持續下探的背景下，材料替代與業務多元化，已成為主要廠商因應景氣低潮的重要策略。
