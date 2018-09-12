〈友達多角布局〉延伸面板競爭力 跨足水資源、智慧零售領域

友達 (2409-TW) 今 (12) 日宣布跨足兩岸長照市場，彰顯出在新事業布局的重點方向，除了健康照護之外，也同步鎖定水資源、智慧零售等領域，董事長彭双浪強調，這些都是延伸在面板產業過去 20 多年所累積的核心競爭力，除了成立子公司獨立運作，同時也將不斷找尋策略夥伴，在每個領域打造最強生態系。

彭双浪指出，在新事業布局上，除友達頣康外，包括循環產業的水資源處理，還有智慧零售也著墨很多，除了自己發展之外，更不斷尋找策略合作夥伴，他表示，除了在面板的專業之外，也把過去 20 多年的優勢，能做非常好的延伸。

彭双浪表示，以水資源來說，過去有非常龐大的廠務系統，在水資源上累積多年經驗，因此獨立成一家公司，且在水污染的處理上，中國大陸近 2 年來環保政策遠比台灣還嚴格，友達推新事業，就從水資源處理切入。

他指出，水資源處理跟面板的關聯性，在於水資源不是面板，而是在面板產業中累積的其中一項核心競爭力；智慧零售也是一樣的情形，目前新事業部分已在一個場域一個場域的進行，每個領域都有子公司在做。

友達多角化經營，目前在健康照護有友達頤康，鎖定兩岸及華人社會市場；在水資源上於去年 1 月成立宇沛永續科技，鎖定水資源回收再利用技術；另外，在智慧零售部分則成立創利空間，瞄準智慧零售整合服務，提供線上線下軟硬體整合服務。