友達首度跨足健康照護領域 攜雙連安養中心搶進兩岸市場

友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (12) 日宣布，首度跨足健康照護領域，攜手雙連安養中心推出智慧照護方案，以台灣智慧養老市場為切入點，將進軍兩岸、甚至華人社會的長照市場，目前已完成的案子有 3 件，還有 3-4 個案子正在討論中。

彭双浪指出，鎖定銀髮產業市場需求，去年成立大健康事業，考量養老產業的資通訊發展相對欠缺，以智慧養老作為切入點設立子公司友達頤康，與雙連安養中心合作，今日是第一次宣布及成果展示，除台灣市場之外，也是兩岸布局的重要推土，將共同進軍進兩岸長照市場商機。

他表示，友達是光電領域的領導廠商，看到長期照護跟安養的需求，友達除了是硬體專業廠商之外，軟體能力也非常強，因此花了 18 個月時間，與雙連合作打造軟硬整合解決方案，應用深厚的管理經驗，及 ERP 的使用經驗，開發長照 ERP(Enterprise Resource Planning，企業資源規劃系統) 智慧資訊系統，以智慧製造的概念，運用互聯網技術整合健康照護設備，打造全方位的智慧照護方案。

彭双浪強調，友達頤康承襲面板業深厚的管理經驗及 ERP 系統建置基礎，借重雙連安養中心多年的專業照護經驗，雙方一同打造全新 ERP 智慧照護方案，可以讓家庭、社區、醫院等無縫接軌，創造更多的商機。

他表示，友達頤康是一個獨立的團隊，目前除了雙連安養中心外，已完成兩個案子，另外在台灣及中國大陸也有 3-4 個案子在討論，今年可以貢獻一部分的營收，但看好未來的發展，未來將會擴大成很大的數目。