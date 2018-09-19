iPhone XS系列21日開賣 遠傳旗下德誼數位估今年iPhone業績上看三成

Apple iPhone XS 系列新機將於 9 月 21 日登台，遠傳 (4904) 旗下 Apple 台灣最大專賣店經銷商─德誼數位 Data Express，看好逐年成長女性消費市場，宣布今年將以女性果粉為主力，除開買首日引進女性風格粉嫩周邊配件外，趁勢與 SOGO 復興合作，推出女性果粉專屬百貨活動優惠。此外，全台消費者也享有周邊配件 8 折起、AirPods 現折 500 元及搭售 DE Care 人損保固，贈無線充電盤黑白兩款二選一等超值購機優惠。德誼數位總經理趙憶南表示，經過每年 iPhone 消費者分析，發現女性果粉連年以 10% 比例成長，今年德誼祭出精準市場策略，以專櫃級服務、百貨獨家優惠、跨界好禮送等購機三大優勢，吸引女性消費者。趙憶南看好頂級客群與百貨合作的買氣加持下，今年德誼數位女性果粉預估將再成長二成，帶動此次 iPhone 新機系列整體業績預計將上看 30% 成長。德誼數位 2018 年第四季預估將較去年同期成長 30%。



德誼數位表示，針對女性消費者祭出專屬寵愛服務，果粉只要到台北 SOGO 復興門市，購買 iPhone XS 系列新機，可獲得價值 2,323 元雅詩蘭黛白金花秘逆天香氛三件組、台隆手創館百元抵用券及 Cafe'' Kitchen 百元抵用券等超值好禮組合。



德誼數位表示，已搶先於 9 月 14 日起開放消費者預約，並同步進行 iPhone 新機大調查，當中發現果粉忠誠度強大，預約單中超過 87% 來自原有 iPhone 使用者。此外，德誼數位也發現此次預約果粉中，目前使用 iPhone 機款 iPhone 6s 以前的民眾超過 6 成，顯示歷年最大換機潮即將到來，許多老果迷，都選擇於此時更換新機。而所有預約客戶中，最多消費者選擇依舊是「金色、256GB」規格，顯示台灣 iPhone 市場依然以大容量為市場主流。值得一提的是，預約 iPhone 新機民眾中高達六成以上擁有 iPad 系列產品，擁有 MacBook 民眾比例為 52%。



此外，德誼數位發現，六成以上果粉選擇購機後立即加購的周邊組合為保護殼或防摔殼，德誼數位相較於往年首賣主打透明保護殼及防摔殼，今年一開賣即特別增加以女性消費者為主打的周邊商品，並引進 Castify、Richmond & Finch 等新品牌，主打女孩專用款，相關商品品項數較去年同期增加三成。



此外，趙憶南指出，各大百貨也針對 iPhone XS 加碼送禮券，同時推出 iPhone 6s 及 iPhone 7 系列舊換新最高現抵 14,300 元；此外，購買 iPhone 新機且申辦遠傳 $999 方案 (合約期限 30 個月)，享行動上網吃到飽不降速，再享 DE Care 人損保固、無線充電盤及藍牙無線喇叭共價值逾萬元好禮，或可選擇以 1 元加購 Apple Watch Series 3 優惠二選一。