國銀首例 上海商銀完成全國首筆金融區塊鏈函證回覆

上海商銀 (5876-TW) 今 (19) 日宣布，日前已與正大聯合會計師事務所合作，完成全國第一筆金融區塊鏈函證回覆，成為全國第一家完成金融區塊鏈函證試營運銀行。透過此，驗證了利用區塊鏈加上 API 技術，可以將函證查詢的時間，由平均半個月縮短到一天，大幅提升函證的正確性及時效性。

上海商銀總經理陳善忠表示，現行函證以人工方式填覆，耗時費力，郵寄過程易發生資料遺失及竄改、變造的風險 ，金融區塊鏈函證對銀行、會計師及企業都可減少人工作業的時間，解決造假的問題，這項發展是對的方向，應該要推出去，所以與往來許久的正大聯合會計師事務所說明後，立即進行金融區塊鏈函證申請及各項驗證作業。

上海商銀於 105 年 9 月即加入財金公司所成立的「金融區塊鏈研究暨應用發展委員會」 ，共同探討創新金融的業務需求，發展共通的金融區塊鏈技術服務。期間上海商銀對「企業金融研究諮詢小組」提供一些區塊鏈應用的服務場景，也獲諮詢小組的認同。

為配合政府推動「金融科技」，陳善忠表示，對於本次金融區塊鏈函證驗證項目堅持採取 API 介接的方式，完全無需人力介入，希望能提供給會計師事務所良好的金融科技體驗，並有助於行內相關技術的學習及應用，利於新數位業務的發展，正大之外，現階段尚有國富浩華、正風、嘉威、立本台灣及惠眾等知名會計師事務所均與上海商銀合作積極參與測試中，可望成為首批上線金融區塊鏈函證的會計師事務所。

