元晶於2018智慧能源週推出全新「神盾」系列模組

元晶 (6443) 宣布於 2018 台灣智慧能源週推出全新「神盾(Aegis)」系列模組，該系列除了經認證安全無毒外，並且是專為台灣的鹽灘、埤塘等高濕、高熱、強風、高鹽分等特殊環境設計，國內相關太陽能業者開始加強投入下游模組與系統的發展，於屏東設立的 500MW 廠房已是國內最大模組廠。近來部分民眾對太陽能電站的環境安全性存有疑慮，元晶推出「神盾」系列模組獨家由環保署認可的檢測中心進行水質檢測，模組經泡水 7 天後，採樣水質檢測 25 項重金屬及揮發性有機化合物(VOCs)，檢測結果安全無毒，並符合環保署飲用水標準。



元晶董事長廖國榮表示，「神盾」系列模組採用獨家研製的鋁框經實驗室證實，具備在鹽灘等高鹽分海岸環境 60 年以上的超強防護力，為了更進一步確保電站能夠抵抗極端氣候可能造成的損害，該產品已通過工研院測試，經模擬海水浸泡 7 天以上，依然能夠正常發電，為台灣特有的海岸型太陽能電站提供更周全的保障，確保發電穩定性與客戶投資效益。