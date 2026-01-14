國碩自結去年11月每股小賺0.03元 元晶仍虧損
鉅亨網記者魏志豪 台北
隨著太陽能成為未來太空發電的主力來源，相關業者近來成為市場焦點，國碩 (2406-TW) 與元晶 (6443-TW) 今 (14) 日雙雙公布 2025 年 11 月自結盈餘，國碩每股盈餘 0.03 元，元晶每股虧損 0.21 元。
國碩近年積極轉型，除原先太陽光電相關業務，也切入 AI 伺服器領域，成為關鍵零組件供應商，去年 12 月營收達 9.28 億元，月增 15.13%，年增 188.21%，創下近年來新高，累計 2025 年營收 63.65 億元，年減 7.9%。
國碩獲利能力也逐步優化，去年 11 月稅前盈餘 0.11 億元，年增 143.8%，每股盈餘 0.03 元，相較第三季每股虧損 0.15 元已有明顯改善。
元晶 2025 年受台灣整體太陽光電環境影響，客戶對模組需求放緩，去年 12 月營收 1.22 億元，月減 18.53%，年減 46.6%，累計全年營收降至 18.25 億元，年減 59.56%。
