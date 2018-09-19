鴻海拓花旗參市場 在美簽戰略合作協議 未來導入生化科技

鴻海 (2317-TW) 拓展健康科技不遺餘力，旗下鴻參除了在威州進行抗癌研究外，更攜手北京厚樸投資、威州花旗參農總會、許氏參業，在美簽署四方戰略合作協議，打造全新花旗參品牌，未來更規劃導入生化科技，研發相關抗癌應用。

鴻海集團健康科技事業群於於美國當地 18 日，與威州花旗參協會 (GBW)、以及全美最⼤花旗參供應商許⽒⼈參 (HSU'S Ginseng) ，簽署戰略合作協議，正式宣告掌握全球最優質花旗參供應源頭，未來雙⽅將結合鴻海高端檢驗科技與⽣產製造能⼒，打造全新花旗參品牌。

鴻海表示，此次合作，除從源頭掌握品質之外，還將與 Madison 大學、UW Carbone Cancer Center 等威州當地一流學術機構合作，進行花旗參與癌症的相關研究，未來花旗參不只是藥品或保健食品，更將導入生化科技，成為鴻海對抗癌症的生力軍。

此外，看好花旗參在中國市場的發展潛力，厚樸投資管理公司也選擇在同一天與鴻海簽署戰略合作協議，設立合資公司負責鴻參及其相關業務在中國的發展，提供廣大銷售管道。

鴻海集團健康科技事業群跟隨董事長郭台銘的腳步，於去年 9 月前進美國威州，並在花旗參協會、當地前三大花旗參供應商鮑曼兄弟（Baumann Brothers）, 喬海爾（Heil Ginseng）等協助下，推出自有品牌鴻參。

透過與威州花旗參協會、許氏人參以及厚樸集團的三方戰略合作，鴻參打造一條龍產業鏈，未來 5 年更將為威州帶來上百個就業機會。