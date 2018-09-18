〈智慧能源週將開展〉元晶董座：政府20GW太陽能將占台灣整體發電量1成 可取代核電

在今 (18) 日的「Energy Taiwan 2018 台灣國際智慧能源週」展前記者會上，元晶 (6443-TW) 董事長廖國榮表示，以政府太陽光電裝置量目標為 20GW(十億瓦) 來看，年發電量約佔台灣整體發電量的 1 成，未來足以取代核能發電，他並呼籲政府，針對對太陽能發電誇大扭曲的論調說明澄清，並在前瞻計畫中，編列相關預算來反駁。

台灣國際太陽光電展 PV Taiwan 在經歷過去 11 年的單打獨鬥後，今年首度跨領域整合，以「Energy Taiwan 2018 台灣國際智慧能源週」亮相。廖國榮表示，2013 年的日本東京光電展就首次不以太陽能為主軸，而是以整體智慧能源為主題，日方更稱邁向智慧能源後，產值便增加 50 倍。

廖國榮並說，這次展覽定位為智慧能源，雖然比日本慢了 5 年，但也是排除萬難而來的，可望帶來更高產值，讓包括太陽能、風電、地熱與水力發電等再生能源，在台灣蓬勃發展，台灣雖然用電量不大，但也是全球第 17 大用電國，盼台灣綠能可以小而美，以完整的供應鏈精緻發展，讓產業在台灣練兵，進而立足台灣、走向全球。

不過，廖國榮也說，近半年來，政府對太陽光電裝置容量到 2025 年達到 20GW 的目標，越來越有信心，以 20GW 來看，相當於一年發電量達到 230 億度至 250 億度電，約佔台灣發電量的 10%。

廖國榮指出，去年台灣電力供給為 2300 億度電，這也意味著，未來太陽光電裝置完成後，約 230-250 億度的發電量，將佔整體電力供給的 1 成左右，而去年核能發電占比約 1 成，也就是說，太陽能發電未來足以取代核能發電。

但如何落實以再生能源提供電力，廖國榮強調，除政府有信心完成外，也盼政府針對認為綠能會造成更多污染，及對太陽能發電似是而非、誇大扭曲的論調，站出來說明澄清，否則其將阻礙國內太陽能發電目標。

廖國榮指出，有些人認為水面型太陽能板會造成觸電，有些人則認為太陽能板含鎘等金屬有毒物質，造成許多民眾抗爭，盼政府在前瞻計畫編列的 200 至 300 億元預算中，能撥出至少 1 億元，來反駁這些似是而非的理論。