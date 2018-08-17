元晶出售電廠開發SPV厚固光電予辰亞能源 處分金額3.44億元

元晶 (6443) 董事會決議厚固光電 1.15 億股出售給辰亞能源，金額約 3.44 億元，透過透過該投資案，雙方將進行全方位策略性合作關係，以拓展海外模組銷售管道。厚固光電係元晶為開發電廠所設立特殊目的事業公司(SPV)，元晶持股厚固 7 成，其餘 3 成股權在持股比重 63.86% 子公司厚聚能源手中，今年 2 月厚固光電取得彰濱工業區崙尾東區大型地面 80MW 太陽能發電廠標案。



元晶第二季營收 10.04 億元，毛損率 12.53%，單季稅後淨損 2.67 億元，每股虧損 0.56 元，合計上半年虧損 5.17 億元，每股虧損 1.08 元。



為了避免電池事業虧損擴大，元晶把業務主力由電池外銷轉為模組內銷，新竹模組產線停產，將模組製造人力、備料倉亦全數移轉至屏東新廠，電池鎖定高效 PERC 電池生產，不再生產一般電池生產，8 月起內銷市場比重提高至 5 成。