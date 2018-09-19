台股回神、外資助攻 台積電股價小漲 持穩於257-258.5元

繼前幾日數家外資齊喊台積電 (2330) 目標價 300 元後，今日再有外資釋出對台積電後續發展看法樂觀的報告釋出，不單產業前景看多，更預期台積電現金殖利率可望從現在的六成提高到七成；在台股回神、外資助攻下，台積電今日股價開小高後，持續守穩在 257 元到 258.5 元間，最多上漲 4 元。近期外資普遍看好台積電明年營運前景，主要多著眼在 7 奈米製程的競爭上，在格芯推出後，台積電將大啃 NVIDIA、超微、海思、蘋果等訂單，這也意味著，不論是 CPU、GPU、高頻通訊晶片大單，以及新世代的 AI、HPC 等訂單，幾乎都將牢牢握在台積電手中。



而外資不單看好台積電在 7 奈米的龍頭霸主地位，此產線的放量，對台積電後續營運績效也有不錯的加分效果，也點出台積電也具備現金殖利率題材，預估從目前的 60%，未來將提升至 70%，可望持續吸引長線投資籌碼繼續湧入。