〈張忠謀獲授勳〉張忠謀：台積電是很成功的公司 但也面臨兩大挑戰

台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今 (14) 日獲總統蔡英文頒發「一等卿雲勳章」，張忠謀致詞時表示，台積電現在是很成功的公司，但也面臨兩大挑戰，包括大市場國家的國家主義，及土地、水電與人才等資源挑戰，需要政府與各界的繼續支持，且競爭者總會繼續挑戰台積電的領導地位，競爭不會停止。

張忠謀致詞時說，能得到這份榮譽，是對自己過去 30 年多年來，創立與領導台積電，在台灣建立世界級科技公司的楷模，並對台灣經濟成長做出貢獻所給予的肯定，要將這份榮譽與全體台積電同仁共享，他也特別感謝另一半 Sophie(夫人張淑芬) 全心全意的支持，及其對台積電與台積電慈善基金會，百分之百的熱情與領導。

張忠謀指出，台積電現在是很成功的公司，但也面臨許多挑戰，首先是「大市場國家的國家主義」挑戰，包括美國、中國與日本等大市場國家的國家主義興起，台積電包括董事長劉德音、總裁魏哲家等領導者，要有充分的智慧，讓台積電可在世界市場中，有公平競爭的機會。

張忠謀表示，另一個挑戰是資源的挑戰，包括土地、水、電與人才等，都需要政府與各界的繼續支持，且競爭者總會繼續挑戰台積電的領導地位，競爭不會停止。不過，他也相信，在新一代領導人的帶領下，全體同仁持續努力團結合作，朝向共同目標邁進，就可向過去一樣，突破重重挑戰、再創奇蹟，為這塊土地做出最大貢獻。

今日在張忠謀獲頒「一等卿雲勳章」的授勳儀式中，包括張忠謀夫人張淑芬，2 位女兒、外孫均特地出席。官方代表包括總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德、國發會主委陳美伶、科技部長陳良基、前中研院長李遠哲等人。「卿雲勳章」是頒贈給對國家政務著有勳勞的公務員，或對國家社會貢獻卓著的非公務員或外籍人士，張忠謀則是首位獲獎的商業領袖。