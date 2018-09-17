台積電七奈米前景 外資齊力看好

雖然半導體產業前景有疑慮，但全球晶圓代工龍頭台積電 (2330) 獲得外資齊力背書，看好其在七奈米製程的後續發展潛力。在格芯 (GlobalFoundries) 宣布退出七奈米製程、英特爾產線大滿，加上不單只有蘋果 A12 核心處理器使用七奈米，包括 AMD、NVIDIA 與海思等均將新產品也確定導入採用七奈米，從供需面來看，台積電無疑可以宣告是七奈米製程的最大受益者。



而目前多數外資均看好七奈米對台積電的貢獻，如麥格理提到，原先 GlobalFoundries 客戶的 CPU、GPU、與 SoC 等晶片的七奈米代工訂單，可望落到台積電之手。



此外，巴黎證券也預期，台積電今年有蘋果 A12 核心處理器訂單，而後，蘋果的 5G modem，也可望透過台積電七奈米製程產出。德意志則認為，台積電明年七奈米製程的營收占比將可提升到 28%。