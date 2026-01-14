賴清德：美國已是台灣最大海外直接投資地 希望早日簽署避免雙重課稅協定
鉅亨網記者黃皓宸 台北
總統賴清德今 (14) 日下午接見「美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋蕾歌 (Kate Gallego) 訪問團」。賴清德在致詞時表示，美國已成為台灣最大的海外直接投資地點，占對外投資超過 40%，以台積電 (2330-TW) 前往亞利桑納設廠，正是台美交流最具代表性的成果之一，也期盼台美雙方能夠早日簽署避免雙重課稅協定，以共創台美雙贏。
賴清德今日不但感謝蓋雷哥市長自 2019 年以來 3 度訪問台灣，還曾在他 2023 年以副總統身分過境美國舊金山時，特地出席僑界活動，用具體行動展現對台灣的重視與友好，深化雙方美好。
賴清德說，台美雙方除了共享民主價值，更加在科技領域建立深厚情誼，特別是美國近年成為台灣最大的海外直接投資地點，占整體投資 4 成以上，美國也成為台灣科技業的重要夥伴，正是台美交流最具代表性的成果之一，是台美攜手合作，打造半導體產業最好機會，讓鳳凰城成為全球最具代表性的科技聚落。
賴清德強調，美國川普積極推動美國在工業化，台灣有意願也有能力協助美國，共同打造非紅供應鏈、AI 交流，共同合作。
賴清德表示，為推動更全面、更多元的往來，希望台美雙方能夠早日簽署避免雙重課稅協定，共創雙贏，不僅有助於台積電深耕美國，並為鳳凰城產生更多科技聚落，為亞利桑納州及鳳凰城，創造更多高薪工作與產業聚落成長的動能。
蓋雷哥也表示，感謝台積電投資鳳凰城，這是美國史上最大宗的外國直接對內投資，未來期盼雙邊未來在航太、無人機、生技等產業能持續深化合作。
