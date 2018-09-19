凡甲Q3旺季稼動率回升 毛利率拚增至40%

凡甲 (3526) 過去以生產 NB 應用連接器為主，然近年 NB 產業成長趨緩，因而轉向網通、醫療、工業、車用等非 NB 產品發展，而隨第三季進入傳統出貨旺季，法人預期，營收有望較第二季呈雙位數成長，在稼動率提升及銅價回穩下，單季毛利率有望回升至近 40% 水準。凡甲車用主要客戶為比亞迪，合作開發電池板上控制油電轉換的關鍵連接器組，然在去年底有新車款被搶單，因而導致今年車用營收及毛利率表現衰退，法人指出，由於新車款最快要到明年第二季才會開始量產，因此預估今年比亞迪業績約與去年持平。



然法人也提到，除比亞迪外，凡甲也打入中國其他車廠的電池連接器，已於今年第三季開始小量生產，目前新客戶訂單能見度已達 2019 年，惟新車款時程及產量不確定性較高，但由於車用產品毛利率優於平均，且不易轉單，因此有助於推升未來業績動能。



此外，凡甲蘇州二廠將於今年底建廠落成，主要用於生產車用及 Server 產品。法人表示，凡甲近期跨足連接線材，出貨新款高頻連接線組，目前已有小量出貨，用於電競產品，而在蘇州二廠落成後，最快將於明年上半年開始加入生產，將推升高頻連接線組放量出貨，帶動產品組合轉佳。