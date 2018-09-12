〈凡甲法說〉二大產品線迎出貨旺季 下半年營運表現將顯著升溫

連接器 / 線大廠凡甲 (3526-TW) 今 (12) 日召開法說會，總經理張一偉指出，下半年以三大產品線來看，伺服器、電動車應用受惠客戶推出新款產品，將迎來出貨旺季，加上預期筆電市場衰退趨緩，在人民幣走貶挹注匯兌表現下，下半年營運將較上半年顯著成長，亦可望優於去年同期。

張一偉表示，伺服器、電動車等客戶大多都在第三季推出新款產品，相關連接線器可望隨新機種放量出貨，帶動營運表現較上半年升溫，其中伺服器產品線今年以來成長 4 成，預期下半年將繼續成長。

不過，筆電市場近年面臨衰退，公司也坦言「最近在跟筆電衰退速度做賽跑」，不過預期筆電市場已經來到低點，雖然沒有上漲空間，但也「跌無可跌」，預期走勢將趨於平穩，

凡甲目前筆電應用仍佔大宗，約整體營收 5 成左右，伺服器佔 4 成，電動車則占 1 成；不過以毛利率來看，筆電應用毛利率僅約 30%，車用及伺服器應用相當，約在 40% 之上。

而目前人民幣對美金匯率仍屬於相對低檔，由於凡甲銷貨 9 成收美金，僅 1 成人民幣，開銷支出則為人民幣，下半年人民幣走貶對營運助益極大，在迎來出貨旺季下，法人估凡甲下半年營運將較上半年顯著成長，也可望優於去年同期。

凡甲 8 月營收 1.88 億元，月增 2 成、年增 2.5%；累計 1-8 月營收 12.62 億元，年增 8%；凡甲上半年雖然面臨比亞迪 2 新款訂單遭美國競爭對手取得，但在伺服器成長支撐以及業外挹注下，稅後純益仍年增 2 成，每股純益 1.64 元。