集中力量搞AI！輝達給出未來十年路線圖

「GPU 之王」輝達的創始人兼 CEO 黃仁勛昨天在東京的 GPU 技術大會上做了近 2 個小時主題演講，並大致描繪了輝達在未來 10 年的業務重心：更高算力的人工智慧和深度學習 GPU 和框架、自動化和機器人業務、智能醫療設備解決方案這三大塊。

演講中他提到：

全球前 500 的超級計算機中，54% 的算力基礎設施來自輝達的構架和 GPU。而全球排名前 7 的超級電腦中，5 台要靠輝達來完成海量計算。毋庸置疑，輝達的 GPU 算力市場到了一個起爆點

這個起爆點意味著，輝達可以撬動在深度學習和數據中心上的算力基礎積累、結合現在已經在做的自動駕駛、人工智慧的推論系統研究，來進入到或深耕更多領域，如工業自動化、製造業、機器人、醫療器械等。

未來幾年人工智慧在各方面的應用性能將翻 1-3 倍

黃仁勛在主題演講中發布了 Tesla P4 的升級版、基於最新的圖靈架構的 GPU Tesla T4。T4 和摘取了圖像處理界「聖杯」、實現了實時光線追蹤（Realtime Tracing）的專業級 Quadro RTX、遊戲玩家的心頭好 GeForce RTX 系列擁有一樣的晶片設計，但是在性能和算力上視為超大規模服務器而特製。

T4 的上一代 P4 是輝達和 Google 合作的結果，是為了服務 Goolge 雲服務器、加速 AI 中與數據集的「訓練」對應的數據「推論」而研發的。P4 和 TensorRT 架構主要應用於影音分析（占比能到 50%）、語音識別（約 20%）和搜尋（約 15%）。

而 T4 將帶來人工智慧在語音識別上 3 倍、在實時影音分析處理上 1 倍的性能提升。並最終將線上供應商喜歡的智能推薦系統的準確率提升 3-4 倍。

在未來的 1 到 3 年，人工智慧輔助計算將會體現在消費和商業應用的方方面面。比如，AI 每天將會幫助 Facebook 審核和管理幾十億個影音、幫微軟的搜尋引擎 Bing 處理 7.8 億條語音的搜尋請求。

和 T4 一起上線的還有支持更多數據「推論」運算的新軟體生態系統。

發展自動化和機器人業務

輝達將設立一個新的品牌 AGX，用於自動化相關的業務。AGX 會包括輝達的無人駕駛平台 Drive 和用於邊緣運算和機器人業務的 Jetson 平台。

機器人比起人工智慧複雜性更高，因為人工智慧要做的不再只是「不撞上什麼就好」（自動駕駛），而是需要和人、物體互動。

黃仁勛在會上展示了 Jetson AGX Xavier，這個手掌大小的模塊是為了將人工智慧運算應用到機器人產品而開發的。開發者和感興趣的客戶馬上就可以申請試用這個開發系統。

黃選擇在日本宣布推出 AGX 業務並不是心血來潮拍腦袋的結果。日本作為自動化大國，不乏可以與輝達合作的領軍企業。雅馬哈、發那科、小松、豐田都在英偉達公布的合作夥伴名單中，合作領域包括農業、漁業、交通、製造業、建築業、採礦業等。

現在就為 10 年後的智能醫療設備解決方案做準備

醫療設備目前是一個 1000 億美元的大藍海產業，輝達對進入其中專攻一塊表示了極大的興趣。

醫療設備通常都會有 10 年以上的使用壽命，和日日新苟日新的算力技術進步比起，這個漫長的使用時間顯得太落伍。如果用人工智慧技術來分析現有設備的傳感器輸出的數據，輝達認為可以讓現有的醫療器械性能翻倍、讀到的數據質量會高出 10 倍不止，且能直接減半病人暴露在有輻射的，如核磁共振器 MRI，醫療設備里的時間。

輝達的 Clara AGX 系統再接入醫院系統前，會先在雲端的高性能 AI 平台做海量訓練，現在醫院就可以安裝英偉達的 Clara SDK 系統包，上傳數據供研究人員做訓練和方案優化，而不是等 10 年後 Clara AGX 系統上線再開始上傳數據。