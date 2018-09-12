憂輝達20系列初期貢獻換機潮有限 法人看微星短期轉保守 長期仍樂觀

憂慮輝達 (nVIDIA)GeForce RTX 20 系列初期僅限於 2080 與 2080Ti 等高階顯卡，對今年換機潮貢獻有限，加上上半年因挖礦需求的加持，基期較高，法人對微星(2377) 下半年成長轉趨保守，但因在電競產業具競爭力，長期仍有成長空間。微星 8 月營收低於 90 億元，略低於法人預期，週二 (11 日) 股票遭到三大法人砍殺，單日共賣超 4583 張，其中近期持續買進的投信賣超 2580 張最多，外資則持續賣超近 2 千張持股；週三 (12 日) 該股在大盤弱勢的情況下，盤中再現急殺，最低來到 85 元價位，跌幅達 5.3%。



台系法人出具報告指出，微星 7、8 兩個月累計合併營收為 181.49 億元，達成該機構預估第三季營收的 62% 以及市場預期的 60%，略低於預期，乃因顯卡市場正處於新舊機種交替的轉換期，且目前 10 系列的顯卡價格仍處相對高檔，消費者購買意願較低等因素所致。



法人指出，觀察目前通路上價格，20 系列售價較 10 系列高出 50-70%，CP 值無明顯提升，而 9/20 將上市的機種為 2080/2080Ti 兩款最高階的機種，對今年換機潮的貢獻有限，預計要等到 2050/2070 陸續上市之後才會有較明顯挹注，而目前此一部份時程未定。

