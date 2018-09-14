Uber將斥資1.5億美金 在多倫多擴展自動駕駛汽車研發

Uber 表示，將在五年內投入超過 1.5 億美元資金，在加拿大最大的城市建立一個工程中心，同時擴大技術研究中心，專門負責開發自動駕駛汽車技術研究。

這項為期五年的投資計畫將在加拿大多倫多開設一個工程中心，並擴展 Uber 現有的先進技術事業群 (Advanced Technologies Group) 的自動駕駛汽車技術研發。

去年，Uber 就已經開始在多倫多建立 AI 人工智慧團隊，以提昇乘車共享和食品配送相關業務。

這項由 Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 提出的投資案，是對加拿大多倫多地區在支持科技領域技術研發的肯定與信任，加拿大多倫多地去在去年創造了比舊金山灣區、西雅圖和華盛頓更多的科技新創就業機會 Uber 表示，在未來幾年內，預計將在多倫多增加 500 個以上的就業機會。

加拿大多倫多在人工智慧領域的研發可說是相當知名，多倫多大學是該領域的領導者，吸引了眾多的大型或新創公司到該地進行研發工作，其中也包括谷歌 (GOOGL-US) 在內，谷歌在多倫多投資了著名的人工智慧實驗室，名為 Vector 人工智慧研究機構。

「我們體認到加拿大對創新的支持以及多倫多在科技生態系統的活力，」Khosrowshahi 表示。「我們將加入並支持這個偉大、多元化地區的科技創新，而創新正是 Uber 的目前最重要的任務。」

在今年三月發生自動駕駛汽車撞死人意外事故後，Uber 似乎揮別陰霾，在執行長 Dara Khosrowshahi 於去年上任之後持續投注於自駕車相關的研發，並力圖振作，期望在明年如期進行 IPO。