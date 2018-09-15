美股盤後 - 趣頭條首日IPO瘋漲128%、密大消費者信心飆半年高

週五 (14 日) 甫於美股首日 IPO 的中概股趣頭條 (QTT-US) 繳出了搶眼的成績單，趣頭條週五 (14 日) 大漲 128.14 %，甚至單日由於漲勢過於兇猛一度飆至 190%，日內迎來了 5 次暫停交易。

趣頭條是一新聞娛樂平台，趣頭條 APP 上線於 2016 年 6 月，據招股書顯示，截止 2018 年 8 月趣頭條 APP 安裝用戶總量已達到 1.81 億，平均月活躍用戶達到 6200 萬人，平均日活躍用戶為 2100 萬，中國遊戲巨頭騰訊 (0700-HK) 也是趣頭條的投資者之一。

趣頭條股價日線走勢圖 圖片來源：investing.com

週五 (14 日) 同日美國公布了 9 月密西根大學消費者信心指數初值 100.8，大幅高於市場預期的 96.6 與前值 96.2，創下了半年新高；而本次的密大消費者信心指數中，受訪者最廣為擔憂的一件事，就是美中貿易戰之不確定性衝擊。

密大消費者調查中心首席經濟學家 Richard Curtin 表示，多數受訪者預期未來經濟最大的負面影響，將來自關稅衝擊，且最近 3 個月來，受訪者提到擔心關稅衝擊經濟的人已高達 3 分之 1，此前 4 個月該比例只有 5 分之 1。

紅：密大消費者信心指數 圖片來源：Zerohedge

週五 (14 日) 前聯準會 (Fed) 葉倫 (Janet Yellen) 亦發表談話指出，Fed 試圖在延長經濟復甦的同時提高利率，這具有很大的挑戰性，目前美國失業率確實偏低，這意味著美國經濟可能有過熱傾向。

週五 (14 日) 美股四大指數普遍小幅下跌：

道瓊指數上漲 0.03 % 以 26154.67 點作收。

S&P 500 上漲 0.03 % 以 2904.98 點作收。

那斯達克下跌 0.05 % 以 8010.04 點作收。

費城半導體上漲 1.11 % 以 1377.31 點作收。