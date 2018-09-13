系微筆電市占率攀升 明年美系大客戶訂單帶動營運將持續走揚

BIOS 韌體廠系微 (6231-TW) 今 (13) 日召開法說會，董事長王志高表示，打入戴爾筆電 BIOS 供應鏈後，明年起可望成為系微新成長引擎之一，在戴爾的滲透率將逐漸拉升。總經理莊鈴文表示，下半年主要成長動能來自筆電與伺服器，營運表現將優於上半年，今年整體也會優於去年，明年在戴爾與微軟等大客戶加溫下，營運動能將持續走揚。

系微去年首度打入戴爾筆電 BIOS 供應鏈，下半年開始小量出貨，王志高表示，現有的筆電客戶已飽和，戴爾在全球市佔率不小，可期待戴爾將帶來的成長動能，但目前僅小量出貨、還未起量，明年可望成為成長引擎之一。

莊鈴文指出，去年切入大客戶戴爾供應鏈後，下半年出貨的多為量小產品，今年起已有主流機種產品醞釀中，預期明年初可明顯貢獻營收，明年在戴爾產品滲透率將逐漸拉升，公司終極目標為戴爾全系列產品採用 BIOS 韌體，屆時系微在筆電的市佔率也將同步提升。

除戴爾外，系微 BIOS 近期也打入微軟供應鏈，導入旗下入門版平板筆電二合一的 Surface Go，該產品已於 8 月量產出貨，可望成為帶動系微下半年營運動能的成長引擎之一。

至於在伺服器部分，今年系微伺服器部門已開始獲利，王志高預期，在英特爾新一代伺服器平台 Purley 帶動的換機潮持續下，明年系微在伺服器產品上的出貨量，還會較今年成長，他並指出，雖然歐系與美系伺服器廠商需求趨緩，但公司主要客戶是中國廠商，包括華為與浪潮等大廠，需求動能仍然持續中。

莊鈴文表示，下半年主要成長動能來自筆電與伺服器，營運表現將優於上半年，今年整體表現也會優於去年，而明年在戴爾與微軟等大客戶加溫下，營運動能也可望持續走揚。法人預估，系微今年全年營收可達雙位數成長，每股稅後純益至少 1 元。