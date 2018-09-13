國內資本市場行情動盪 中橡獲准延長現增募資期間

碳黑大廠中橡 (2104-TW) 將辦理現增發行 1.8 億股新股，用於擴增印度廠與改善美國子公司大陸碳煙 (CCC) 的財務結構，但受到近期國內資本市場行情變化不定影響，該公司今 (13) 日公告，金管會已核准延長現增募資期間，延期至 11 月 12 日。

中橡董事會先前通過現增發行新股案，將辦理現增 1.8 億股，每股價格新台幣 38 元，要用於擴增印度廠，並改善美國子公司大陸碳煙 (CCC) 的財務結構，訂定現金增資認股基準日為 9 月 2 日。

不過，中橡今日公告表示，由於近期國內資本市場行情變化不定，已於 8 月 24 日及 8 月 31 日向金管會申請，延長現增案募集期間至 11 月 12 日，金管會也已核准。

中橡目前三大業務包括碳煙、生技與電池事業，其中，能元科技為其轉投資的鋰電池事業，在需求熱絡訂單增溫下，今年首季成功轉盈，且近期更打入 Uber 供應鏈，加入其空中載具研發計畫。

能元科技去年電池月產能 250 萬顆，原有產能已滿載，將增設第 2 條產線，營運可望逐季增溫，預計最快今年底月產能可達 1000 萬顆，且正規劃設置二廠，明年營運展望樂觀。

中橡第 2 季稅後純益 8.19 億元，年減 0.36%，每股稅後純益 1.33 元。上半年稅後純益 16.14 億元，年增 23.68%，每股稅後純益 2.62 元。

