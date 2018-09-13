蘋果新機採較高訂價策略恐影響買氣 大立光股價低檔盤整

蘋果發表三款新手機 OLED 版的 Xs、Xs Max 與 LCD 版的 XR，由於採取較高的訂價策略，市場擔心影響 iPhone 買氣，今天蘋果相關概念股表現疲軟，光學鏡頭廠大立光 (3008) 開低後一度小翻紅，盤中處於平盤上下震盪，玉晶光 (3406) 也維持小紅局面。新機售價 Xs 5.8 吋 OLED 版 (64／256／512G) 售價新台幣 3 萬 5900 元至 4 萬 8000 元 (999-1349 美元)、Xs Max 6.5 吋 OLED 版(64／256／512G) 售價 3 萬 9990 元至 5 萬 2900 元 (1099-1449 美元)、XR 6.1 吋 LCD 版(64／128／256G) 售價 2 萬 6900 至 3 萬 2500 元(749-899 美元)，略高於預期。



由於售價較預估偏高，法人預期，2018 年新機售量由原本預估 8500 萬支下修為 7800 萬支，全年蘋果手機則預估出貨 2.15 億支，與 2017 年出貨量持平。



由於較高的訂價策略，市場擔心對於 iPhone 買氣會產生影響，也使得今天蘋概股股價表現較弱。



大立光近期股價受到外資及投信調節，呈現破底走勢，昨天投信賣超量進一步擴增至 81 張，外資則是近 3 天賣出 485 張。

