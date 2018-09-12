受惠中國消費熱潮 愛馬仕H1獲利創紀錄　

法國時尚品牌愛馬仕 (RMS-FC) 今 (12) 日公佈最新業績，受惠於中國銷售額大幅成長，上半年獲利創下新紀錄。

愛馬仕透過聲明中表示，若不包含一次性項目，愛馬仕經常性營業收入佔總銷售額的 34.5%，成長 0.2 個百分點，高於分析師預測的 34.4%。

奢侈品產業的投資人，正密切關注各大品牌的業績及動向，以及中國市場帶來的業績成長，是否會逐漸走向軟著陸，或是突然墜落。今年 7 月，愛馬仕公司報告表示，儘管上海證券交易所遭遇重創以及面臨著中美貿易戰的擔憂，上半年亞洲地區的奢侈品銷售額在穩定的匯率下仍上漲 13%。

「到目前為止，這樣的趨勢沒有任何變化。」愛馬仕執行長 Axel Dumas 在接受記者電話採訪時表示。

該公司表示，上半年經常性營業收入較去年同期成長 6%，達到 9.85 億歐元 (11 億美元)，「受惠於特別穩健的業績成長和有利的匯率」。

愛馬仕的競爭者 Louis Vuitton 的品牌持有者路威酩軒集團和 Gucci 母公司開雲集團，在過去的兩年中皆受益於中國購物者對時尚單品和包款的購買熱潮，銷售量也是持續增長。

目前，中國消費者可以說是奢侈品牌的關鍵，中國市場佔全球銷售額的三分之一左右。近幾個月來，由於對中國經濟放緩的擔憂，整個產業股價大受影響。

不過，愛馬仕股價在巴黎上午上漲 3.4% 至 552 歐元。愛馬仕是奢侈品公司中價值最高的股票之一。股價自今年年初以來上漲了 20%。在過去一年裡，該股的回報率為 28%。