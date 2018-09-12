歐股盤前─持續關注中美貿易戰與英國脫歐議題 歐股主要指數期貨漲跌互見

傳中國下週將要求 WTO 批准制裁美國，以及歐盟與英國最快在 6-8 週達成脫歐協議等消息影響下，週三 (12 日) 歐股主要指數期貨漲跌互見。

台北時間週三 (12 日) 上午 2 點 45 分左右，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.15%，暫報 3316.0；英國 FTSE 100 指數期貨下滑 0.03%，暫報 7278.8；德國 DAX 指數期貨上漲 0.28%，暫報 11997.5，法國 CAC40 指數期貨下跌 0.09%，暫報 5290.5。

同時在匯率方面，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率下跌 0.18%，截稿前暫報 1.1585。

截稿前，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率下跌 0.18%。(圖：investing.com)

政經消息方面，市場持續聚焦中美貿易戰與英國脫歐議題。中國下週將要求 WTO 批准制裁美國，因美國未遵守 WTO 對傾銷稅的仲裁，受此消息影響，亞股週三 (12 日) 普遍走低。

週二 (11 日) 中國國家主席習近平應俄羅斯總理普丁邀請，赴俄參加東方經濟論壇，習近平於會中強調，中俄雙方將共同推進「一帶一路」建設、歐亞經濟對接合作，並共同反對單邊主義與貿易保護主義。

歐盟委員會主席 Jean-Claude Juncker 週三 (12 日) 上午發表國情咨文，其中談及英國脫歐議題之外，還提出應對移民危機的新見解。

企業消息方面，ZARA 母公司 Inditex 與愛馬仕 (Hermès) 即將公布最新財報；德國雜誌《Der Spiegel》報導，德國商業銀行 (Commerzbank) 與德意志銀行 (Deutsche Bank AG) 對合併態度越來越開放，但德意志銀行不太可能在未來 18 個月內實現併購。