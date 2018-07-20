愛馬仕預估上半年營業利潤 將維持「歷史最強」

愛馬仕 (Hermes)(RMS-FC) 在週五 (20 日) 的一份聲明中表示，有鑑於中國市場的穩定成長，預估公司上半年營業利潤率仍接近歷史最高水平，第二季銷售額成長了 12%，超出了分析師的預期。

Hermes 將於 9 月 12 日公佈今年上半年的財務報告。預估公司上半年盈利能力將維持高水平。該公司表示截至 6 月的三個月，銷售額成長 7.2% 至 14.6 億歐元。並補充道，Hermes 在香港地區的 5000 萬資本收益將進一步推升上半年的盈利能力。

Hermes 股價在早盤交易中持平於 539.40 歐元。該股在 5 月創下 609.45 歐元的歷史新高，從 2018 年開始迄今上漲了約 20%。

Hermes 股價日線走勢圖 (今年以來表現) 圖片來源：investing.com

Hermes 在中國的銷售成長力道強勁，儘管面對中國經濟成長放緩，和目前中美之間的貿易戰爭，中國對於奢侈品的需求仍然維持。

執行長 Axel Dumas 表示，在中國市場仍然維持兩位數成長。該公司目前正在謹慎評估價格，並在本月初將價格降低 4% 左右，以減少進口關稅轉嫁給消費者。

RBC Capital Markets 分析師 Rogerio Fujimori 通過電話表示，強勁的成長有助於 Hermes 達成與去年相同的創紀錄的利潤率，而貨幣對沖也提振了該公司的利潤率。

Axel Dumas 表示，中國的需求並未受到宏觀經濟不確定性的影響，他認為目前中美之間的貿易戰解體不會對 Hermes 造成直接影響。「我們還有遊客的客群。貿易戰對每個人都不利，我寧願沒有貿易戰，但我認為我們不會是第一家受到衝擊的公司。」