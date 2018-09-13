歐股盤前─市場關注貨幣政策與英國脫歐 指數期貨漲跌互見

市場持續關注英國、歐盟與土國貨幣政策，以及英國脫歐、美中貿易戰等議題，今 (13) 日歐股盤前，主要指數期貨漲跌互見。

台北時間週四下午 2 點 40 分左右，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.18%，暫報 3321.0；英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.29%，暫報 7310.5；德國 DAX 指數期貨下跌 0.12%，暫報 12025.0，法國 CAC40 指數期貨走高 0.12%，暫報 5327.5。

同時在匯率方面，由於中美貿易擔憂趨緩，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率上漲 0.01%，截稿前暫報 1.1627。

歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 今截稿前暫報 1.1627。

經濟數據方面，歐洲央行、英國央行與土耳其央行週四將舉行決策會議；分析師普遍預期，英國、歐盟將維持利率不變，但土耳其央行將升息，以化解里拉危機。

政經消息方面，英國政府週四將召開內閣會議，英國首相梅伊將討論英國「無協議」脫歐議題。

美國昨 (12) 日表示已邀請中國重啟貿易談判，受此消息激勵，週四亞股大多走揚。

樂天證券 (Rakuten Securities) 首席全球策略師香川睦 (Mutsumi Kagawa) 表示，由於川普的支持率下降，民主黨有可能拿下眾議院，川普可能需要在貿易方面取得進展，貿易政策可能改變。儘管川普肯定會保持對中強硬的言論，川普政府可能會轉向幕後進行一些交易。

企業消息方面，德意志銀行 (Deutsche Bank AG) 考慮放鬆其零售銀行與投資銀行之間的聯繫，能幫助德銀業務之間的關係更加獨立，在併購交易中也更具彈性。