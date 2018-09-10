估明年超越韓國 中國將成全球最大半導體設備市場

據外媒報導，受惠於政策扶持，中國半導體公司業務急速擴張，相關設備、材料及元件等領域業務，亦隨之成長，預估明年中國將擊敗韓國，成為全球最大半導體設備市場。

預估中國半導體設備市場將從去年的 82 億美元增長到 118 億美元，明年預計來到 173 億美元。而韓國半導體設備市場可能會從 179 億美元下降到 163 億美元。

目前，全球半導體設備市場仍然由美國、荷蘭和日本等傳統強國主導。儘管韓國半導體設備市場是全球最大的，但 2017 年韓國設備製造商的全球市佔率仍只有 10.1%。這是因為他們的設備中只有 18.2% 是在韓國製造。換句話說，在大多數情況下，三星電子 (005930-KR) 和 SK 海力士 (000660-KR) 的大規模投資反而增強了美國和歐洲半導體設備供應商的占比。

有專家指出，中國市場的快速成長是不容忽視的。「中國不太可能重複韓國的錯誤，因為中國經常針對韓國設備和材料供應商進行併購的嘗試，並致力於提高中國國內生產率和相關工程人員」。

中國在半導體產業的能力根據領域而有所不同。舉例來說，在一些在非記憶體領域中，中國已經取代了韓國。而在晶圓代工方面，韓國公司比中國公司領先幾年。然而，去年台積電 (2330-TW) 一家就佔了全球代工市場的 50.41%，市場前五名中有三家是中國或台灣企業。記憶體相關領域中，韓國領先於中國。然而，中國的長江存儲最近就開發了自己的 NAND 記憶體晶片。

「中國相關產業和記憶半導體的崛起與韓國目前的形勢形成鮮明對比，因為韓國缺乏研發人員，政府支持和產學合作越來越少，」一家韓國公司表示。