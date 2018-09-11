機器人可緩解人口紅利消失問題 曠視提供鴻海解決方案

曠視科技除布局人臉辨識領域外，技術長唐文斌今 (11) 日透露，未來人口紅利終將消失，機器人的應用將是未來重要藍海產業，曠視初期聚焦搬運機器人的製造，已導入鴻海 (2317-TW) 集團群創 (3481-TW) 的倉儲，後續將在鴻海布局機器人時，提供解決方案。

唐文斌指出，由於人口紅利將會消失，機器人的運用可以解決目前存在的體力、重複性勞動等的問題，降低快速成長的人力相關成本，看好機器人將是未來重要的藍海產業。

他強調，礦視自己製造機器人硬體的原因，是在恰當時候做恰當的延伸，進行軟硬上的延伸，因此跨入機器人硬體製造，先以搬運型機器人為主，目前包括大陸菜鳥物流倉儲、群創都已導入，另外客戶還包括品牌商等，除了大陸市場之外，台灣將與亞太電 (3682-TW) 合作，進軍台灣工廠及倉儲領域。

有關鴻海集團的自動化布局部分，唐文斌說，鴻海在工廠體系有非常大的自動化需求，但鴻海有自已的布局，曠視會做為方案的提供商，雙方將針對不同需求的合作。

唐文斌強調，曠視是以人工智慧為核心的物聯網解決方案的國際公司，採用自主原創的 AI 技術體系，要讓機器看懂世界，通過軟硬結合的解決方案構建個人 IoT、公共 IoT、商業 IoT 三大物聯網。

唐文斌表示，除了人臉、商品、文字、車子、圖像的辨識外，最主要的是讓機器可以看懂這個世界，變成機器理解的數據後，再結合相應應用，進一步開展不同的應用；另外，由於 AI 與晶片產業密不可分的關聯性，曠視在大陸、台灣都密切和晶片商合作。

他指出，在 AI 設計的前端時就開始和晶片商討論，做出最佳設計的晶片，發揮 AI 運用最大功效，唐文彬透露，在台灣很重要的晶片合作夥伴就是聯發科 (2454-TW)。