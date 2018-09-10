上週大跌之後 部分分析師看好低接美光及半導體設備股

由於對半導體前景出現雜音，美國科技股上週在美光 (MU-US) 帶頭之下紛紛下殺，費半跌幅尤其沉重。不過一些分析師認為，投資人憂心過度，美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 在最新報告指出，美光大跌是個買入的機會。

美銀美林重申美光的「買入」評級，認為這家記憶體製造商會繳出亮麗的財報。

近期摩根士丹利 (Morgan Stanley) 與一家晶片大廠高層均警告，記憶體晶片市場較預期惡化，致使美光股價在上週四大跌 9.9%。在投資人憂心半導體周期變壞之下，這支股票在過去 3 個月慘跌 25%。

不過，美銀美林分析師 Simon Woo 在給客戶的報告中，強調美光的基本面穩固，目前對美光來說，仍處有利的企業環境。股價最近的調整，來自對經濟衰退的擔憂，但美光的營收與利潤，仍可望創下史上新高。美光預計於 9 月 20 日公布第 4 季財報。

美光股價週五收漲。

Woo 重申美光 100 美元的目標價，相當於週四收盤價上漲 124%。他對記憶體晶片市場仍抱樂觀態度，認為庫存偏高及訂單疲軟的說法存在爭議。

另一方面，J.P. Morgan 分析師 Harlan Sur 也指出，上周投資人拋售晶片設備的股票，似乎是「反應過度」。

上週拋售的主因，來自對廠商延後購買設備的擔憂，KLA-Tencor(KLAC-US) 在科技論壇上表示，記憶體市場疲軟，第 4 季的漲幅將低於預期，更讓外界疑慮，問題似乎較想像更為嚴重。

不過 Sur 認為，KLA-Tencor 上週四下修的影響費用，不到 10 萬美元，不足以影響公司全年收入。更重要的，他表示，這些看法針對 2019 年之後的投資，並不影響今年稍晚的預期。

Sur 看好的晶片設備廠，主要是針對應用材料 (AMAT-US) 及 Lam Research Corp.(LRCX-US)，他認為，即使在 KLA-Tencor 的評論之後，這兩家公司仍具吸引力，並評為「增持」，將 Lam 的目標價定為 250 美元，應用材料公司的目標價為 67 美元。