挑戰晶片巨頭輝達？華為AI晶片或將被微軟採用

9 月 7 日，美國科技媒體 The Information 援引知情人士稱，微軟正與華為討論合作事宜，考慮在微軟中國數據中心使用華為新開發的人工智慧（AI）晶片的可能性。

上述媒體稱，目前尚未能確定雙方會否達成合作。一旦交易達成，這將是華為首次挑戰處於行業龍頭地位的美國 AI 晶片製造商輝達（Nvidia）。

報導稱，微軟目前使用的是英偉達的晶片開發 AI 功能，如微軟小娜（Cortana）和必應（Bing）中的語音和臉部識別，輝達的 GPU 晶片可處理大量數據，應用於深度學習中。

知情人士向上述媒體透露，華為已生產新晶片的商業樣品，該晶片能展現與輝達晶片類似的功用。華為高層近月一直向微軟負責 AI 及研究的全球執行副總裁沈向洋（Harry Shum）兜售這款 AI 晶片。

不過，微軟的要求相當嚴格，有華為工程師正在客制化運行晶片的軟體，以達到微軟的標準，並且運用微軟的演算法測試新晶片。

事實上，對於華為而言，取代輝達，與微軟合作，這是一個不小的挑戰。在晶片領域，輝達作為領先的硬體生產商，影響力不可忽視。

由於深度學習對計算速度的要求是「暴力」的，輝達 GPU 晶片可以讓大量處理器並行運算，速度比 CPU 快十倍甚至幾十倍，因而成為絕大部分人工智慧研究者和開發者的必備」核彈。

《財經天下周刊》此前報導稱，國內搞 AI 創業的人幾乎全在用輝達 GPU 和平台，一個小型 AI 創業團隊在輝達晶片上花費幾十萬元很正常。

矽谷明星投資人 Andreessen Horowitz 也透露：「我們投資了一大串各個領域做深度學習的創業公司，每一個都跑在輝達的平台上。」

此前，美銀美林集團在一份報告中表示，輝達將會成為人工智慧晶片的主導供應商，該公司正在創造人工智慧計算行業的標準。

作為中國最大的晶片開發商之一，華為近兩年的表現也是可圈可點。近期，華為在 IFA 展會上正式推出麒麟 980 晶片，這也是世界上第一枚商用的 7nm 晶片。隨著華為在晶片領域不斷突破，其未來與相關方合作也有了更多機會。