高盛、賓士重擊！特斯拉垃圾債跌至去年發行來最低價

在賓士 Mercedes Benz (DDAIF-US) 推出新款電動汽車後，電動汽車商特斯拉 Tesla (TSLA-US) 的 18 億美元垃圾債，已跌至去年發行後的最低價格。

高盛集團 Goldman Sachs (GS-US) 並對此表示，從目前特斯拉的營運狀況來看，特斯拉似乎很難以滿足執行長馬斯克 (Elon Musk) 的正自由現金流目標。

賓士週三 (5 日) 收盤股價上漲 0.75% 來到每股 63.47 美元。特斯拉股價下跌 2.84% 來到 280.74，今年來股價已下跌約 12%。

Tesla 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

鑽石山資本高收益投資組合經理 John McClain 表示，特斯拉以第 1 位進入市場的優勢正在逐漸消失，而往後電動汽車市場將成為一個競爭日益激烈的區塊。

截至紐約時間下午 14:40，特斯拉的 5.3% 債券 (2025 年到期) 兌美元下跌 0.01 美元至 0.857 美元。

特斯拉債券目前被標準普爾評為「B-」，穆迪投資者服務評為「B3」，進入垃圾債券領域，僅比通常分配給陷入困境的「C」區域高出一個級別，而兩個機構對特斯拉的前景都是負面的。

特斯拉債券價格 / 圖：Boerse-Berlin

賓士推出的新 EQC 電動休旅汽車加入了保時捷 Porsche 的 Taycan、奧迪的 E-tron 和 Jaguar 的 I-Pace 行列，正給特斯拉帶來嚴峻的競爭壓力。

賓士正計劃在德國西北部不萊梅 Bremen 工廠組裝 EQC，而中國市場將由中國本地工廠供應此 EQC 車款。同時，賓士計劃於 2022 年推出 10 款全電動汽車，也將在電池製造方面投資 10 億歐元。

EQC 配備擁有一個 80 kWh 的電池組，適用於長達 280 英里的範圍。相較之下，特斯拉的 Model X 擁有一個 70 kWh 的電池組，適用於長達 237 英里的範圍。

高盛分析師 David Tamberrino 週二也恢復了對特斯拉股票的「賣出」評級，並表示該汽車製造商今年可能會因為增加其大眾市場 Model 3 型轎車的產量和交付而賺錢，但在投資金額成長的情況下，獲利應不會持續。