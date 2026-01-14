鉅亨網新聞中心 2026-01-14 17:10

花旗集團 (C-US) 最新研究報告指出，輝達 (NVDA-US) 即將推出的下一代「Vera Rubin」架構 AI 伺服器系統，將對 NAND 快閃記憶體產生前所未有的龐大需求。這項趨勢不僅會加劇全球固態硬碟（SSD）的供應短缺壓力，更可能連帶推升消費性市場的產品價格。

輝達為了克服 AI 推理過程中常見的「記憶體牆」瓶頸，開發了全新的「推理上下文記憶體儲存」（ICMS）技術。這項被歸類為 G3.5 級的儲存架構，透過萬兆級的乙太網路，將大量快閃記憶體顆粒整合，形成一個準記憶體級的儲存層。根據輝達官方數據，ICMS 能夠將 AI 生成速度與能源效率同步提升 5 倍之多。

然而，強大的性能表現背後是驚人的硬體規格支撐。以 Vera Rubin 伺服器（NVL72 規格）為例，輝達為每個 GPU 機架配置了約 16TB 的 NAND 記憶體，整台伺服器預計需額外配備高達 1152TB 的 SSD 儲存空間。

花旗銀行預測，Vera Rubin 伺服器在 2026 年的出貨量將達到 3 萬台，2027 年則會迅速翻倍至 10 萬台。這意味著輝達在 2027 年對 NAND 的需求量將激增至 1.152 億 TB，單一來源便佔據全球 NAND 預期總需求的 9.3%，具備足以撼動整個產業的影響力。

隨著 AI 巨頭與大型雲端服務供應商（CSP）開始大規模搶購大容量 SSD 訂單，NAND 市場可能複製先前 DRAM 價格劇烈波動的走勢。這對一般個人電腦用戶而言並非好消息，隨著商用供應鏈吃緊，零售市場的固態硬碟價格預期將被進一步推高。