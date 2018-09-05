高盛：特斯拉6個月內股價恐跌30%

華爾街投行高盛 (Goldman Sachs) 週二 (4 日) 在一封致投資人信中表示，由於特斯拉 (TSLA-US) 正面臨嚴峻的產業競爭，估計未來半年內特斯拉的潛在跌幅高達 30%。

高盛分析師 David Tamberrino 在這封致投資人信上寫道，中長期上估計特斯拉將面臨越來越嚴峻的挑戰，因為電動車產業已浮出越來越多的競爭者，除了傳統的 OEM 車廠以外，包括新創公司也開始搶食這塊大餅。

在高盛的打擊與私有化事件子虛烏有的陰霾之下，週二 (4 日) 特斯拉股價聞訊大跌 4.21% 以每股 288.95 美元作收，創下了近三個月來新低。

特斯拉股價日線走勢圖 (近月以來表現)

近日電動車市可謂是風聲鶴唳，不僅包括德國汽車大廠戴姆勒 (Daimler) 旗下的賓士正式推出電動休旅車 SUV，連英國家電製造商戴森 (Dyson) 透露將建造電動車研發與測試中心，產業諮詢公司 LMC Automotive 即預計，特斯拉市占率在未來 10 年 內，可能從當前的 12.3% 暴減至 2.8%。

高盛分析師 David Tamberrino 亦認為，在競爭者越來越多的環境下，並不看好特斯拉的執行能力與量產能力，更不看好特斯拉可以達到毛利率目標，並且也對特斯拉產生自由現金流的能力抱持著高度懷疑。

David Tamberrino 在信上寫道：「我們相信隨著 Model 3 產量與交車量上升，特斯拉在短期上仍有正面的利多題材，但是估計這樣的好景恐怕不長。」

「特斯拉新產品所需提撥的資本支出，以及即將到期的可轉債償還，都將侵蝕特斯拉目前充足的營運資金，再加上中長期上，電動車產業競爭者日漸增多，這些嚴峻的前景都將對特斯拉形成巨大挑戰。」David Tamberrino 表示。