特斯拉風波再起：員工控訴「血汗工廠」 股價創三個月新低

「天價私有化」曲終人散後，特斯拉遭華爾街兩家投行唱衰，疊加梅賽德斯 - 奔馳進軍電動車領域帶來正面對抗，該公司股價迎來三個月新低。與此同時，特斯拉員工們還受訪爆料「血汗工廠」之中的種種「非人生活」。

9 月 4 日周二，特斯拉盤前跌超 2%，開盤後一路走低，最終收跌 4.21%，股價不足 289 美元，創 5 月 21 日以來最低。自私有化鬧劇以來，特斯拉市值已損失近四分之一，目前僅有不到 500 億美元。今年迄今，特斯拉股價累跌 9.8%。

更令人不安的是，投資者認為特斯拉信用風險不斷上升，債務負擔迅速增長，現金餘額持續下降，特斯拉 2025 年到期的債券價格周二跌至歷史新低 87.15 美元。

在此之前，高盛援引電動車行業競爭加劇和美國聯邦稅收優惠取消等理由，將特斯拉評級為「賣出」，未來 6 個月目標價 210 美元，較上周五收盤價低了 30%。

高盛分析師 David Tamberrino 指出，2020 年代初期到中旬，更多傳統汽車製造商和初創公司將推出多款電動汽車，車輛類型和價位選擇更廣泛，行業競爭加劇將令特斯拉電動車銷量承壓。高盛因此對特斯拉的執行力、實現產量和毛利率目標，以及自由現金流產生的能力保持悲觀。

此外，一向看好特斯拉的摩根士丹利分析師 Adam Jonas 也發布研報稱，特斯拉的共享出行 / 自動駕駛出租車業務價值或遠不如谷歌旗下 Waymo，他因此降低了對這一潛在業務的初步預測。

除無人駕駛汽車之外，成熟的大型汽車製造商也直奔特斯拉而來。

賓士在周二推出了首款純電動 SUV——EQC 系列，並發布了電動車出行品牌 EQ。這一舉動旨在挑戰特斯拉 Model X 在高端豪華電動車市場的領軍地位。

外在壓力如潮水般湧來的同時，特斯拉內部的員工壓力也非常之大。

42 名特斯拉現任和前任員工接受了 Business Insider 的採訪，揭露了這家知名電動車汽車背後不為人知的日常生活：員工的勞逸平衡程度「難以預測」——忙得只能在地板上如廁，但仍對馬斯克有近乎邪教的狂熱崇拜；馬斯克本人則是「想在什麼時候幹什麼就幹什麼」，甚至曾在沒有佩戴安全設備的情況下與約會對象在工廠里閒逛，並在會議室里舉行浪漫晚宴。

作為一家初創公司，特斯拉鬥志昂揚，有著餓狼般的企業文化。但這一切是以員工長時間被迫工作作為代價。一位受訪的 Model X 焊工每日工作 10 至 12 個小時。他表示，「有人剛上班兩個小時就辭職了，一周後就辭職的人也是有的。」

除了工作時長之外，特斯拉工廠的工作環境也為人所詬病。在擁有超過 2400 名員工的特斯拉 Gigafactory 之中有一奇景：由於廁所奇缺，上廁所的隊伍每每排得很長，有人乾脆將廁紙放在地上直接當眾如廁。

忙碌的工作顯然令員工們失去了個人生活。在職業點評網站 Glassdoor 上，特斯拉在「工作生活平衡度」這一項的評分僅有 2.6。與此同時，該公司員工任期平均為 2.1 年，遠不及蘋果等科技巨頭的 5 年。

主動離職的員工不在少數，馬斯克當場解僱員工的習慣也令人惶惶不安。雖然有部分員工確信馬斯克的確是個天才，大夥兒甚至在開季度會議時為上台演講的馬斯克瘋狂鼓掌，但也有人認為，他並不是最好的領導者。

「他很糟糕，執行和管理都很糟糕。特斯拉的整體管理結構全部無能而糟糕。」一位特斯拉前高管這麼說道。