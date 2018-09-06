調查：逾四分之一美國人刪除手機中的臉書App

對於大多數美國用戶來說，臉書 (Facebook) (FB-US) 現在處於困境中。

根據 Pew Research 的一項最新研究發現，74% 的美國用戶在過去一年採取了三種作法來改變他們與臉書互動的方式。

根據這項研究，54% 的美國用戶已經調整了他們的隱私設定，42% 的用戶幾週才會登入他們的帳戶一次，26% 的用戶則是從他們的手機中完全刪除了 App；74% 的人至少採取過上述三種其中一項行動。

（圖：Pew Research 推特）

該研究調查了 4594 名成年人的代表性樣本，研究人員在 5 月 29 日至 6 月 11 日期間進行了這項研究。換言之，這項調查是在劍橋分析公司醜聞爆發後幾個月內就展開，也大約是在臉書執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 格針對用戶隱私和安全面臨國會聽證後的一個月後。

Pew Research 還揭示了一些關於不同年齡層如何與臉書互動的有趣人口統計信息。比起舊用戶，更多年輕的用戶 (18-29 歲) 調整了隱私設置，並從手機中刪除了臉書，但是年長者減少使用臉書的速度也與年輕人相近。

這項研究結果並不令人驚訝。畢竟，在劍橋分析公司醜聞之後，隨著遵守歐盟通用數據保護條例 (GDPR) 的最後期限迫在眉睫，臉書更改了其服務條款並促使用戶檢視他們的隱私設置。搜尋「如何刪除臉書」也達到 5 年來的最高點。而臉書最近的第二季財報顯示，營收確實最終因負面輿論而受到打擊。

而且，臉書股價 5 日盤中雖觸及近月低點，但以收盤價每股 167.18 美元來看，仍然遠高於 4 月的低點 152.22 美元。

如果祖克伯想加入貝佐斯 (Jeff Bezos) 和 庫克 (Tim Cook) 的 1 兆美元市值俱樂部，那麼看起來他還得再加把勁才行。