「火藥桶」接力賽：義大利展現「硬剛」歐盟預算規則跡象

當阿根廷和土耳其帶領新興市場「作妖」之際，義大利正「實力」提醒投資者，歐洲「火藥桶」仍不容小覷，可能是今年秋季的又一炸雷。

上周五（8 月 31 日），國際機構惠譽評級維持義大利主權債信用評級 BBB 不變，僅比垃圾級高出兩檔，並將其前景債王從「穩定」下修至「負面」。

這一負面消息傳出後，組成了義大利民粹主義政府的聯合執政兩黨黨首，仍堅持減稅和增加福利支出的競選承諾，令市場擔心義大利走上債務不可持續之路，並與歐盟預算規則直接衝突。

周一，義大利 10 年期基準公債殖利率先升後降，交投區間 3.165%-2.239%，日內振幅為 7 個基點。

歐股午盤後，10 年期意債殖利率開始走跌，但仍高於今年 5 月的高位，也接近上周五觸及的 3.249%，當時創 2014 年以來最高。意 / 德 10 年期公債殖利率利差為 286 個基點，接近上周五觸及的逾五年最闊，並已從 5 月中旬義大利政府組閣困難以來翻倍。

義大利政府分歧突顯 2019 年預算赤字為焦點

義大利公債殖利率起伏不定，也與義大利政府內部分歧顯性化有關，可能會加深市場對意債拋售。

參與組閣的反建制政黨五星運動黨首、義大利副總理 Luigi Di Maio 昨日表示，不會聽評級機構的擺布，為了安撫市場而「在背後給義大利人民捅刀子」。他表示，民粹主義政府將始終把義大利人民放在以地為，並承諾 2019 年要實施給窮人的國民收入福利。

另一組閣政黨北方聯盟黨首、義大利副總理 Matteo Salvini 也在演講中稱，義大利政府會「嘗試尊重歐盟施加的所有障礙」，但義大利選民的需求必須高於歐盟預算限制。他重申了減稅的承諾，並預計 2019 年預算赤字「幾乎會翻倍」，觸及歐盟要求預算赤字占 GDP 比重 3% 的上限。

然而，這兩人的表態與義大利經濟部長、非兩黨成員的經濟學家 Giovanni Tria 直接衝突。他在周末接受《義大利共和國報》（La Repubblica）採訪時稱，正在盡力限制政府的公共支出，「預算穩定性仍被尊重」，預計當投資者看到 29019 年預算案細節時，意債價格會進一步上漲。

義大利政府需要在 9 月 27 日前設定 2019 年的公共財政和經濟增長目標，並在 10 月 15 日之前向歐盟提交明年的預算草案。此前歐盟允許義大利 2018 年的預算赤字占 GDP 比重為 1.6%，明年降至 0.8%。但 Tria 預計，在沒有任何新措施引進的情況下，明年義大利赤字占 GDP 比重為 1.2%。

知情人士稱，義大利經濟部長 Tria 希望明年赤字占比低於 2%，目標是改善結構性赤字（即預算赤字與實際赤字之間的最大差值）。但瑞銀 UBS 預計，義大利政府希望實行扁平稅率（所有人採納統一稅率）、引入國民收入和養老金改革，新增支出可能為赤字占 GDP 比重增加 4.5%-7%。

義大利資產或保持波動 打壓歐洲股債吸引力

據義大利安莎通訊社，北方聯盟黨籍副總理 Salvini 在周一下午作出了安撫市場的舉動，稱義大利政府預算將降低稅收，但尊重歐盟預算規則，成為帶動義大利債券殖利率下降的主要因素。

但作為全球政府負債第三高的國家，以及歐元區最大的政府借貸國，義大利的一舉一動不僅會影響自身股債市場的走勢，也會從宏觀上影響投資者對歐元資產的看法。

高盛固收策略師 Silvia Ardagna 認為，義大利資產會保持波動，政府內部存在分裂，令人懷疑減少公共債務的承諾是否可行。她認為，義大利政府順利通過明天的預算案可能很艱難，過程會充滿爭議，未來一個月的風險偏向於更不利多的結果。

彭博社認為，想控制赤字的義大利經濟部長 Tria 缺乏「政治肌肉」來遏制民粹主義政黨聯盟，反建制政府雖然名義上尊重歐盟規則，頂着「紅線」前進的財政計劃等於「在危險的邊緣試探」，義大利內閣副部長上周五曾表示：

「如果有需要，明年可能會超過歐盟 3% 的赤字率限制。」

全球投資者已經連續 25 周從歐股撤資，從 5 月中旬以來，標普 500 指數的表現高出泛歐 Stoxx 600 大概 9 個百分點，義大利民粹主義政府組閣成功後，FTSE MIB 義大利股指也迅速從年初的全球表現最好行列回落，5-6 月是外國投資者最大的月度意債資金流出。

（上圖來自華爾街日報援引 FactSet 統計數據製圖）

有分析師指出，如果義大利預算案順利通過，人們對歐股會重新感興趣，畢竟估值更有吸引力，歐洲經濟基本面依舊堅實。但彭博社也指出，義大利債券持有者的痛苦還沒結束，還有四個月歐洲央行就會徹底結束 QE 買債計劃，當多年來義大利債券最大的買入者離場，流動性博弈會重啟。